Что будет с рублем и долларом после «торговых войн» Трампа

Аналитик Васильев: курс доллара вырастет до 93 рублей из-за пошлин США
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Торговые ограничения замедляют экономику
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Курса доллара может вырасти до 93 рублей из-за введенных администрацией президента США Дональда Трампа пошлин в отношении ввоза иностранных товаров. Такой прогноз сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

«В апреле — июне средний курс доллара составит 93 рубля, евро — 101 рубль, юаня 12,8 рубля», — передает слова Васильева «Газета.Ru». Он добавил, что США могут усилить протекционистскую политику, что замедлит мировую экономику, снизит спрос на сырье и окажет давление на рубль, снизив доходы от российского экспорта.

Аналитик не исключает дальнейшего ослабления рубля, особенно если не будет прогресса в переговорах с США. Дополнительным фактором давления станет сезонный рост спроса на валюту. Традиционное увеличение расходов на импорт и зарубежный туризм может ускорить падение рубля, заключил Васильев.

Введение Дональдом Трампом новых торговых пошлин вызвало колебания на финансовых рынках, заставив инвесторов пересмотреть стратегии и увеличить спрос на золото. О влиянии этой политики на Россию и мир в материале URA.RU.

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Курса доллара может вырасти до 93 рублей из-за введенных администрацией президента США Дональда Трампа пошлин в отношении ввоза иностранных товаров. Такой прогноз сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев .  «В апреле — июне средний курс доллара составит 93 рубля, евро — 101 рубль, юаня 12,8 рубля», — передает слова Васильева «Газета.Ru». Он добавил, что США могут усилить протекционистскую политику, что замедлит мировую экономику, снизит спрос на сырье и окажет давление на рубль, снизив доходы от российского экспорта. Аналитик не исключает дальнейшего ослабления рубля, особенно если не будет прогресса в переговорах с США. Дополнительным фактором давления станет сезонный рост спроса на валюту. Традиционное увеличение расходов на импорт и зарубежный туризм может ускорить падение рубля, заключил Васильев. Введение Дональдом Трампом новых торговых пошлин вызвало колебания на финансовых рынках, заставив инвесторов пересмотреть стратегии и увеличить спрос на золото. О влиянии этой политики на Россию и мир в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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