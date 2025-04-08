Что будет с рублем и долларом после «торговых войн» Трампа

Курса доллара может вырасти до 93 рублей из-за введенных администрацией президента США Дональда Трампа пошлин в отношении ввоза иностранных товаров. Такой прогноз сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
«В апреле — июне средний курс доллара составит 93 рубля, евро — 101 рубль, юаня 12,8 рубля», — передает слова Васильева «Газета.Ru». Он добавил, что США могут усилить протекционистскую политику, что замедлит мировую экономику, снизит спрос на сырье и окажет давление на рубль, снизив доходы от российского экспорта.
Аналитик не исключает дальнейшего ослабления рубля, особенно если не будет прогресса в переговорах с США. Дополнительным фактором давления станет сезонный рост спроса на валюту. Традиционное увеличение расходов на импорт и зарубежный туризм может ускорить падение рубля, заключил Васильев.
Введение Дональдом Трампом новых торговых пошлин вызвало колебания на финансовых рынках, заставив инвесторов пересмотреть стратегии и увеличить спрос на золото. О влиянии этой политики на Россию и мир в материале URA.RU.
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