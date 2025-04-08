Фанаты Apple скупают айфоны перед взвинчиванием цен

Фанаты Apple начали активно скупать iPhone в США в предверии возможного повышения цен из-за новых пошлин против Китая. По данным Bloomberg, продажи за прошедшие выходные превысили показатели предыдущих лет на ключевых рынках.
«Сотрудники из разных филиалов Apple по всей стране сообщили, что магазины были заполнены покупателями в выходные, и покупатели выразили обеспокоенность тем, что цены резко вырастут после введения пошлин», — говорится в статье. Как сказал один из работников магазина, почти каждый покупатель спрашивал, вырастут ли цены в ближайшее время.
Из-за тарифного кризиса Apple потеряла более полутриллиона долларов за два дня. Cтоимость акций компании также снизилась из-за угрозы администрации президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные тарифы на импортные товары из Китая. В то же время это обстоятельство спровоцировало рост продаж продукции в розничных точках.
В ответ на угрозу повышения пошлин, компания активизировала логистику, направив из Индии в США значительные партии своей продукции. В дополнение к этим мерам, Apple также приняла решение не повышать цены на свою продукцию в Индии и большинстве других стран, несмотря на повышение пошлин.
Президент США Дональд Трамп с начала апреля увеличил пошлины на товары из 185 стран, в том числе, на 34% на товары из Китая. Россия в список этих стран не вошла.
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