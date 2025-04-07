Переговоры РФ и Ирана по ядерной сделке и падение цен на нефть: главные заявления Дмитрия Пескова

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о готовности своей страны к переговорам по ядерной сделке через посредников. В ответ на эту инициативу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность страны способствовать мирному разрешению данного вопроса. Также он отметил, что РФ приложит все усилия для этого.
Помимо прочего, в связи с ведением торговых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа цены на нефть марки Brent рухнули ниже 63 долларов за баррель впервые с 2021 года. В Кремле отметили, что внимательно следят за этой ситуацией и постараются минимизировать последствия для РФ от пошлин. Другие заявления представителя Пескова — в материале URA.RU.
Возможное уголовное преследование Чубайса
Возможное уголовное преследование против бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса не является предметом обсуждения в Кремле, поскольку ситуация связана с судебными разбирательствами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов. Накануне стало известно, что корпорация «Роснано» подала иск в арбитражный суд о взыскании убытков с Чубайса, а также против семи других бывших руководителей организации.
Переговоры РФ и Ирана по ядерной сделке
Аббас Аракчи заявил, что Иран готов к проведению переговоров по ядерной сделке при участии посредников. После этого Дмитрий Песков сообщил, что Россия, со своей стороны, также готова сделать все для мирного урегулирования вопроса «ядерной проблемы». Страна предпримет все необходимые шаги для решения этого вопроса с помощью политических и дипломатических методов.
Пошлины США повлияли на цену нефти
Также Песков описал текущую международную экономическую ситуацию как особенно сложную и эмоционально насыщенную после того, как Дональд Трамп объявил о введении тарифов на импорт для большинства стран мира. В ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что страна предпримет все необходимые шаги для смягчения возможных негативных последствий так называемого «экономического шторма», особенно в контексте возможного влияния на стоимость нефти.
Обвинения в ударах по соцобъектам в Кривом Роге
В ответ на обвинения в сторону России в якобы повреждении социального объекта в Кривом Роге, где погибли несколько взрослых и детей, Песков отметил, что на Украине российские военные бьют исключительно по военным объектам. Ударов по объектам социнфраструктуры не проводится вовсе. В данной ситуации Дмитрий Песков посоветовал ориентироваться на заявления Минобороны России.
Дмитриев может провести новые переговоры с США
В Кремле не исключают проведение новых переговоров со Штатами, в которых, возможно, вновь будет участвовать спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Однако конкретная дата этой встречи пока неизвестна. Песков пообещал проинформировать журналистов, когда появится больше информации.
Трамп осудил ответные удары РФ по Украине
Накануне Дональд Трамп призвал Россию прекратить атаковать Украину. В ответ на это Дмитрий Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин поддерживает концепцию прекращения огня в Киеве. Тем не менее, реализация этого принципа сталкивается с определенными трудностями, часть из которых связана с действиями с украинской стороны.
Спортивные успехи Александра Овечкина
Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин высоко ценит успехи российского хоккеиста и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Он также отметил, что президент лично поздравил спортсмена с установлением рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин в матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс» забил 895-ю шайбу. Это стало историческим рекордом, ранее он принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, который забил 894 шайбы.
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