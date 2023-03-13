Пропавшего два месяца назад екатеринбуржца нашли мертвым. Фото

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Волонтеры нашли погибшим мужчину, который пропал два месяца назад Фото:

Пропавшего 14 января 35-летнего Андрея Сумина из Екатеринбурга нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — рассказали поисковики в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». По словам волонтеров, Сумин последний раз выходил на связь 14 января.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры организовали поиски мужчины. Поисковики приводили приметы пропавшего, однако уточняли, что не знают, во что именно был одет мужчина.

Фото:

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Пропавшего 14 января 35-летнего Андрея Сумина из Екатеринбурга нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети. «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — рассказали поисковики в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». По словам волонтеров, Сумин последний раз выходил на связь 14 января. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры организовали поиски мужчины. Поисковики приводили приметы пропавшего, однако уточняли, что не знают, во что именно был одет мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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