Пропавшего два месяца назад екатеринбуржца нашли мертвым. Фото

13 марта 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Волонтеры нашли погибшим мужчину, который пропал два месяца назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пропавшего 14 января 35-летнего Андрея Сумина из Екатеринбурга нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети. «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — рассказали поисковики в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». По словам волонтеров, Сумин последний раз выходил на связь 14 января. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры организовали поиски мужчины. Поисковики приводили приметы пропавшего, однако уточняли, что не знают, во что именно был одет мужчина. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте»

Пропавшего 14 января 35-летнего Андрея Сумина из Екатеринбурга нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети. «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — рассказали поисковики в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». По словам волонтеров, Сумин последний раз выходил на связь 14 января. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры организовали поиски мужчины. Поисковики приводили приметы пропавшего, однако уточняли, что не знают, во что именно был одет мужчина.