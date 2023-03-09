В Екатеринбурге пропал 35-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, снег, зима, медицинская маска, защитная маска, набережная городского пруда, холод, мужчина в маске
Волонтеры не знают, во что именно был одет мужчина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 35-летний Андрей Сумин. Он ушел из дома 14 января, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти пропавшего мужчину. С 14 января его местоположение неизвестно», — пишут волонтеры на официальном сайте.

Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, серые глаза, темно-каштановые волосы. Во что именно был одет Сумин — неизвестно. Если вы знаете местоположение мужчины, то позвоните по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (904) 383-17-48.

Мужчина пропал 14 января
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Екатеринбурге пропал 35-летний Андрей Сумин. Он ушел из дома 14 января, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти пропавшего мужчину. С 14 января его местоположение неизвестно», — пишут волонтеры на официальном сайте. Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, серые глаза, темно-каштановые волосы. Во что именно был одет Сумин — неизвестно. Если вы знаете местоположение мужчины, то позвоните по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (904) 383-17-48.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...