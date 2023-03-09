Волонтеры не знают, во что именно был одет мужчина (архивное фото)
В Екатеринбурге пропал 35-летний Андрей Сумин. Он ушел из дома 14 января, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти пропавшего мужчину. С 14 января его местоположение неизвестно», — пишут волонтеры на официальном сайте.
Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, серые глаза, темно-каштановые волосы. Во что именно был одет Сумин — неизвестно. Если вы знаете местоположение мужчины, то позвоните по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (904) 383-17-48.
Мужчина пропал 14 января
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