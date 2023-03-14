В Свердловской области осудят двух братьев, которые изнасиловали знакомую

Братьев задержали после преступления Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области готовятся отправить за решетку двух братьев, которые избили и изнасиловали женщину, пустившую их чистить снег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства. После этого стартует суд.

Инцидент произошел 11 марта в Нижнесергинском районе, когда оба брата были пьяны. Они пришли к дому женщины, у которой раньше подрабатывали, скидывая снег с крыши. Старший брат пробрался в дом через окно на кухне, нашел знакомую и избил ее монтировкой по ногам и вытащил на улицу. После этого братья увезли женщину к себе домой и вдвоем изнасиловали.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, братьев задержали после того, как они, изнасиловав женщину, попытались скрыться. На момент задержания они нигде не работали. Силовики выяснили, что свердловчан раньше судили за кражи и другие преступления.