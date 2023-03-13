Покупатель сообщил, что магазин накручивает за счет доставки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутил российский интернет-магазин Wildberries, который накручивает на товарах за счет платной доставки. Об этом в соцсетях написал Михаил Михайлов.

«Wildberries пытался с меня списать 750 рублей за доставку. Причем на их сайте нет никакой информации о платной доставке. Если кто-то знает, то напишите мне реальный способ получить от этого магазина товар за сто рублей без накрутки в виде доставки», — написал мужчина.

Некоторые пользователи предложили автору пользоваться услугами другого онлайн-магазина. «На „Ozon“ закажите. У них доставка бесплатная и возврат без штрафов», — предложила Марина Моксунова.

Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что Wildberries так и не уменьшил стоимость доставки после новогодних праздников. Компания сообщала, что высокая цена связана с трудностями логистики.

Фото покупателя Михаил Михайлов