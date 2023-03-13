13 марта 2023

Бомжи зарезали двух челябинцев во время пьяной ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение
Мужчины расправились над собутыльниками множеством ножевых ранений Фото:

В Челябинске двух лиц без определенного места жительства приговорили к 19 годам колонии за убийство двух собутыльников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Челябинский облсуд вынес приговор в отношении двух лиц без определенного места жительства, по пункту „а“, „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ. Им назначено 19 лет лишения свободы с ограничением свободы один год шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

В июне 2022 года подсудимые с двумя собутыльниками распивали алкоголь на участке по Троицкому тракту. Между ними началась ссора, в которой потерпевшие получили множество ножевых ранений. После чего бездомные решили сжечь участок с двумя трупами и скрыться.

Родственник одного из убитых потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей за моральный вред с каждого. Суд удовлетворил требование.

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В Челябинске двух лиц без определенного места жительства приговорили к 19 годам колонии за убийство двух собутыльников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Челябинский облсуд вынес приговор в отношении двух лиц без определенного места жительства, по пункту „а“, „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ. Им назначено 19 лет лишения свободы с ограничением свободы один год шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве. В июне 2022 года подсудимые с двумя собутыльниками распивали алкоголь на участке по Троицкому тракту. Между ними началась ссора, в которой потерпевшие получили множество ножевых ранений. После чего бездомные решили сжечь участок с двумя трупами и скрыться. Родственник одного из убитых потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей за моральный вред с каждого. Суд удовлетворил требование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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