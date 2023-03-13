Бомжи зарезали двух челябинцев во время пьяной ссоры

14 марта 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Мужчины расправились над собутыльниками множеством ножевых ранений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске двух лиц без определенного места жительства приговорили к 19 годам колонии за убийство двух собутыльников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Челябинский облсуд вынес приговор в отношении двух лиц без определенного места жительства, по пункту „а“, „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ. Им назначено 19 лет лишения свободы с ограничением свободы один год шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве. В июне 2022 года подсудимые с двумя собутыльниками распивали алкоголь на участке по Троицкому тракту. Между ними началась ссора, в которой потерпевшие получили множество ножевых ранений. После чего бездомные решили сжечь участок с двумя трупами и скрыться. Родственник одного из убитых потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей за моральный вред с каждого. Суд удовлетворил требование.

В Челябинске двух лиц без определенного места жительства приговорили к 19 годам колонии за убийство двух собутыльников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Челябинский облсуд вынес приговор в отношении двух лиц без определенного места жительства, по пункту „а“, „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ. Им назначено 19 лет лишения свободы с ограничением свободы один год шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве. В июне 2022 года подсудимые с двумя собутыльниками распивали алкоголь на участке по Троицкому тракту. Между ними началась ссора, в которой потерпевшие получили множество ножевых ранений. После чего бездомные решили сжечь участок с двумя трупами и скрыться. Родственник одного из убитых потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей за моральный вред с каждого. Суд удовлетворил требование.