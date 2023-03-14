Московские силовики, прилетевшие в Екатеринбург, нагрянули еще в три свердловских города

Силовики, проверявшие компанию «Форэс», приезжали в Сухой Лог, Каменск-Уральский и Асбест

15 марта 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Бойцы в масках проверяли офисы «Форэс» (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики из МВД РФ, проводившие следственные действия в офисе компании «Форэс» в Екатеринбурге, 14 марта приехали также в Сухой Лог, Каменск-Уральский и Асбест. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель компании. «14 марта, в главном офисе и обособленных подразделениях „ФОРЭС“ в Сухом Логу, Асбесте и Каменск-Уральском Следственным комитетом РФ действительно были проведены следственные действия. Сегодня компания „Форэс“ полноценно функционирует и выполняет все принятые обязательства перед своими работниками и контрагентами», — сообщили в компании. Там уточнили, что адвокат Михаил Зельдин, который вечером 14 марта сообщал о причинах обыска, не является представителем «Форэс», не участвовал в следственных действиях. Поэтому его позицию нельзя считать официальной и достоверной, уточнили в компании. «Форэс» содействует силовикам в решении вопросов. URA.RU направляло запрос в центральный аппарат МВД РФ и управление ведомства по Екатеринбургу. Ответы на момент публикации не поступили. Ранее URA.RU сообщало о проведении следственных действий в главном офисе компании. Силовики приехали туда утром 14 марта. Бойцы спецназа гром не подпускали посторонних к кабинету «Форэс» в то время, пока сотрудники силовых структур находились внутри и общались с представителями компании. Других подробностей следственных действий пока не поступало. Предположительно, следственные действия проводили сотрудники из управления по противодействию коррупции МВД России, прилетевшие 13 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики из МВД РФ, проводившие следственные действия в офисе компании «Форэс» в Екатеринбурге, 14 марта приехали также в Сухой Лог, Каменск-Уральский и Асбест. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель компании. «14 марта, в главном офисе и обособленных подразделениях „ФОРЭС“ в Сухом Логу, Асбесте и Каменск-Уральском Следственным комитетом РФ действительно были проведены следственные действия. Сегодня компания „Форэс“ полноценно функционирует и выполняет все принятые обязательства перед своими работниками и контрагентами», — сообщили в компании. Там уточнили, что адвокат Михаил Зельдин, который вечером 14 марта сообщал о причинах обыска, не является представителем «Форэс», не участвовал в следственных действиях. Поэтому его позицию нельзя считать официальной и достоверной, уточнили в компании. «Форэс» содействует силовикам в решении вопросов. URA.RU направляло запрос в центральный аппарат МВД РФ и управление ведомства по Екатеринбургу. Ответы на момент публикации не поступили. Ранее URA.RU сообщало о проведении следственных действий в главном офисе компании. Силовики приехали туда утром 14 марта. Бойцы спецназа гром не подпускали посторонних к кабинету «Форэс» в то время, пока сотрудники силовых структур находились внутри и общались с представителями компании. Других подробностей следственных действий пока не поступало. Предположительно, следственные действия проводили сотрудники из управления по противодействию коррупции МВД России, прилетевшие 13 марта.