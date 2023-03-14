Московские силовики, прилетевшие в Екатеринбург, нагрянули еще в три свердловских города

Силовики из МВД РФ, проводившие следственные действия в офисе компании «Форэс» в Екатеринбурге, 14 марта приехали также в Сухой Лог, Каменск-Уральский и Асбест. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель компании.
«14 марта, в главном офисе и обособленных подразделениях „ФОРЭС“ в Сухом Логу, Асбесте и Каменск-Уральском Следственным комитетом РФ действительно были проведены следственные действия. Сегодня компания „Форэс“ полноценно функционирует и выполняет все принятые обязательства перед своими работниками и контрагентами», — сообщили в компании.
Там уточнили, что адвокат Михаил Зельдин, который вечером 14 марта сообщал о причинах обыска, не является представителем «Форэс», не участвовал в следственных действиях. Поэтому его позицию нельзя считать официальной и достоверной, уточнили в компании. «Форэс» содействует силовикам в решении вопросов.
URA.RU направляло запрос в центральный аппарат МВД РФ и управление ведомства по Екатеринбургу. Ответы на момент публикации не поступили.
Ранее URA.RU сообщало о проведении следственных действий в главном офисе компании. Силовики приехали туда утром 14 марта. Бойцы спецназа гром не подпускали посторонних к кабинету «Форэс» в то время, пока сотрудники силовых структур находились внутри и общались с представителями компании. Других подробностей следственных действий пока не поступало. Предположительно, следственные действия проводили сотрудники из управления по противодействию коррупции МВД России, прилетевшие 13 марта.
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