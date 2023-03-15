Мотострелок из ХМАО погиб в зоне проведения СВО

16 марта 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Мужчину похоронят в Мегионе с воинскими почестями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В зоне проведения СВО погиб житель Мегиона (ХМАО) Александр Толстиков, служивший по контракту в мотострелковом подразделении. Информацию об этом разместили на странице властей Мегиона в социальной сети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о том, что при выполнении поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции погиб Александр Владимирович Толстиков. Он родился в Армавире Краснодарского края в 1972 году. В Мегионе жил с 1979 года. Учился в средней общеобразовательной школе № 7 поселка Высокий. Проходил службу по контракту в мотострелковом подразделении», — указано в сообщении На странице сказано, что Толстиков погиб 4 февраля. Обстоятельства смерти не уточняются. «Захоронение пройдет в Мегионе, где живут родственники Александра. О дате и времени похорон с воинскими почестями будет извещено дополнительно», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО простятся с добровольцем, погибшим в зоне проведения СВО. Житель Нижневартовского района Василий Сардаков погиб в ходе СВО, прослужив в армии три месяца.

В зоне проведения СВО погиб житель Мегиона (ХМАО) Александр Толстиков, служивший по контракту в мотострелковом подразделении. Информацию об этом разместили на странице властей Мегиона в социальной сети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о том, что при выполнении поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции погиб Александр Владимирович Толстиков. Он родился в Армавире Краснодарского края в 1972 году. В Мегионе жил с 1979 года. Учился в средней общеобразовательной школе № 7 поселка Высокий. Проходил службу по контракту в мотострелковом подразделении», — указано в сообщении На странице сказано, что Толстиков погиб 4 февраля. Обстоятельства смерти не уточняются. «Захоронение пройдет в Мегионе, где живут родственники Александра. О дате и времени похорон с воинскими почестями будет извещено дополнительно», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО простятся с добровольцем, погибшим в зоне проведения СВО. Житель Нижневартовского района Василий Сардаков погиб в ходе СВО, прослужив в армии три месяца.