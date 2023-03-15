15 марта 2023

Мотострелок из ХМАО погиб в зоне проведения СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Мужчину похоронят в Мегионе с воинскими почестями Фото:

В зоне проведения СВО погиб житель Мегиона (ХМАО) Александр Толстиков, служивший по контракту в мотострелковом подразделении. Информацию об этом разместили на странице властей Мегиона в социальной сети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем о том, что при выполнении поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции погиб Александр Владимирович Толстиков. Он родился в Армавире Краснодарского края в 1972 году. В Мегионе жил с 1979 года. Учился в средней общеобразовательной школе № 7 поселка Высокий. Проходил службу по контракту в мотострелковом подразделении», — указано в сообщении

На странице сказано, что Толстиков погиб 4 февраля. Обстоятельства смерти не уточняются. «Захоронение пройдет в Мегионе, где живут родственники Александра. О дате и времени похорон с воинскими почестями будет извещено дополнительно», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО простятся с добровольцем, погибшим в зоне проведения СВО. Житель Нижневартовского района Василий Сардаков погиб в ходе СВО, прослужив в армии три месяца.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В зоне проведения СВО погиб житель Мегиона (ХМАО) Александр Толстиков, служивший по контракту в мотострелковом подразделении. Информацию об этом разместили на странице властей Мегиона в социальной сети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о том, что при выполнении поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции погиб Александр Владимирович Толстиков. Он родился в Армавире Краснодарского края в 1972 году. В Мегионе жил с 1979 года. Учился в средней общеобразовательной школе № 7 поселка Высокий. Проходил службу по контракту в мотострелковом подразделении», — указано в сообщении На странице сказано, что Толстиков погиб 4 февраля. Обстоятельства смерти не уточняются. «Захоронение пройдет в Мегионе, где живут родственники Александра. О дате и времени похорон с воинскими почестями будет извещено дополнительно», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО простятся с добровольцем, погибшим в зоне проведения СВО. Житель Нижневартовского района Василий Сардаков погиб в ходе СВО, прослужив в армии три месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...