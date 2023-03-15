Михаил Скоков попросил региональные власти помочь в борьбе с интернет-мошенничеством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков 16 марта провел совещание с министрами регионального правительства по вопросам защиты граждан от кибермошенничества. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, власти согласились помочь в борьбе за благосостояние граждан.

На заседании присутствовали министр общественной безопасности области Светлана Костина, министр образования и науки области Александр Кузнецов, представители регионального министерства социальных отношений и министерства информационных технологий, связи и цифрового развития. Также в работе заседания приняли участие представители различных управлений и центров.

«Необходимо понимать, что против наших граждан действуют организованные группы злоумышленников, владеющие развитыми технологиями в сфере компьютерной информации. Нужно защитить наших граждан, разработать новые стратегии борьбы, опережать преступников. Сложившаяся ситуация — это трагедия для людей, для семей, удар по их благополучию», — приводит слова Скокова пресс-служба ведомства.

По словам начальника областного главка, в настоящее время сотрудниками полиции проводятся комплексные мероприятия, направленные на информирование населения об опасности компьютерных мошенников. Он попросил власти подключиться к информированию и получил поддержку.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, ситуация с кибермошенничеством в области сегодня изменилась не в лучшую сторону. Только за 2022 год жители области отдали мошенникам свыше 1 млрд рублей. При этом еще пять лет назад процент интернет-мошенничества составлял около 3% от общего количества преступлений, а ущерб не превышал 200 млн рублей.

Михаил Скоков собрал региональных министров для проработки решений по защите граждан от кибермошенничества Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области