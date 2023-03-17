Глава Крыма раскрыл место службы сына в зоне СВО

Сын главы Крыма Аксенова служит в Мелитополе

17 марта 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Сын проходит службу в Мелитополе, заявил Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сын главы Крыма Сергея Аксенова проходит службу в морской пехоте в зоне спецоперации. Он находится в Мелитополе Запорожской области. Об этом рассказал сам Сергей Аксенов. «Служит в Мелитополе. В разведывательном подразделении морской пехоты», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что служба его сына никак не отличается от службы других военных. Дежурство по хозяйственной части, а также ночные дежурства, караулы проходят так же, как у всех, заключил Аксенов. Ранее сообщалось, что сын Сергея Аксенова был призван в рамках частичной мобилизации. Он отправился в военное подразделение в сентябре.

Сын главы Крыма Сергея Аксенова проходит службу в морской пехоте в зоне спецоперации. Он находится в Мелитополе Запорожской области. Об этом рассказал сам Сергей Аксенов. «Служит в Мелитополе. В разведывательном подразделении морской пехоты», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что служба его сына никак не отличается от службы других военных. Дежурство по хозяйственной части, а также ночные дежурства, караулы проходят так же, как у всех, заключил Аксенов. Ранее сообщалось, что сын Сергея Аксенова был призван в рамках частичной мобилизации. Он отправился в военное подразделение в сентябре.