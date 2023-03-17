Глава Крыма раскрыл место службы сына в зоне СВО

Сын главы Крыма Сергея Аксенова проходит службу в морской пехоте в зоне спецоперации. Он находится в Мелитополе Запорожской области. Об этом рассказал сам Сергей Аксенов.
«Служит в Мелитополе. В разведывательном подразделении морской пехоты», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что служба его сына никак не отличается от службы других военных. Дежурство по хозяйственной части, а также ночные дежурства, караулы проходят так же, как у всех, заключил Аксенов.
Ранее сообщалось, что сын Сергея Аксенова был призван в рамках частичной мобилизации. Он отправился в военное подразделение в сентябре.
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