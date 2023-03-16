16 марта 2023

В Перми с балкона высотки выпал мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк упал с большой высоты Фото:

В Перми мужчина выпал с балкона многоэтажного дома. На месте ЧП работает полиция и бригада медиков.

«17 марта около 19:00 местного времени с балкона 25-этажного дома выпал молодой мужчина. На место происшествия выехал наряд полиции», — пишет портал Properm со ссылкой на очевидцев и ГУ МВД по Пермскому краю.

12 февраля URA.RU рассказывало, что в Перми из окна многоэтажки выпал 10-летний мальчик. Его госпитализировали.

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В Перми мужчина выпал с балкона многоэтажного дома. На месте ЧП работает полиция и бригада медиков. «17 марта около 19:00 местного времени с балкона 25-этажного дома выпал молодой мужчина. На место происшествия выехал наряд полиции», — пишет портал Properm со ссылкой на очевидцев и ГУ МВД по Пермскому краю. 12 февраля URA.RU рассказывало, что в Перми из окна многоэтажки выпал 10-летний мальчик. Его госпитализировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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