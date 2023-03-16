В Перми с балкона высотки выпал мужчина

Пермяк упал с большой высоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми мужчина выпал с балкона многоэтажного дома. На месте ЧП работает полиция и бригада медиков.

«17 марта около 19:00 местного времени с балкона 25-этажного дома выпал молодой мужчина. На место происшествия выехал наряд полиции», — пишет портал Properm со ссылкой на очевидцев и ГУ МВД по Пермскому краю.

12 февраля URA.RU рассказывало, что в Перми из окна многоэтажки выпал 10-летний мальчик. Его госпитализировали.