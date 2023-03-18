В Перми займутся поиском покупателей для закрытых кинотеатров

В Перми закрывают кинотеатры из-за нерентабельности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В прикамской столице собираются заняться поиском покупателей или арендаторов для закрытых кинотеатров. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Панорама» Станислав Мухутдинов. Его компания будет проводить поиск возможных кандидатов.

«Будем искать арендатора по рыночной ставке, либо покупателя по рыночной цене. У нас достаточный запас финансовой прочности, чтоб не „отдаваться“ за бесценок», — пояснил глава пермской компании, передает «Коммерсант-Прикамье».

Мухутдинов подчеркнул, что под торговлю освободившиеся помещения не подойдут из-за большого количества работы по переоформлению и аналогичных предложений на рынке. По его мнению, здания бывших кинотеатров больше подойдут для создания там бизнеса, ориентированного на «развлекательные форматы».

О закрытии двух пермских сетевых кинотеатров в Перми в «Кристалле» и «Колизее» стало известно в феврале. Собственник не смог договориться об условиях аренды. Позже появилась информация, что владелец «Киномакса» решил закрыть кинотеатр в ТРК «Столица». Он просил управляющую компанию пермского развлекательного комплекса проработать вопрос реорганизации помещений.