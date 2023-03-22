Депутат Госдумы раскрыл возможность военкоматов на мобилизацию россиян

Депутат Госдумы Валеев: военкоматы не могут проводить мобилизацию без нового указа президента

22 марта 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация вскрыла проблему недостатка данных о россиянах, состоящих на учете в военкоматах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военкоматы не имеют права самовольно осуществлять мобилизационный призыв россиян без нового указа президента страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Нет, конечно. Для того, чтобы кого-то мобилизовывать, нужно новое решение. Нужен указ президента. Просто так, по собственной инициативе, военкоматы эту работу проводить не могут в принципе. У них нет на это полномочий», — сказал Эрнест Валеев. Что касается повесток, которые приходили россиянам, они нужны лишь для сверки данных, отметил парламентарий. «Все структуры, от которых это может зависеть, уже заявили о том, что новая мобилизация не планируется. То, что военкоматам придется заниматься сверкой данных, это было понятно из-за тех недостатков в учете, которая вскрыла частичная мобилизация. Когда оказалось, что актуальных данных о семейном положении, о количестве детей у лиц, состоящих на учете у военкоматов, не было, поэтому сверка была нужна однозначно», — уточнил он. Политик отметил, что сверка данных также нужна в связи с готовящимся законодательством о повышении призывного возраста. «Совершенно меняется круг лиц, которые могут быть призваны для действительной службы по призыву. Тоже есть необходимость уточнения данных, поэтому военкоматы проводят планомерную работу по уточнению этих данных. О том, что повестки выдавались именно из этих целей, озвучивалось постоянно», — заключил Валеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военкоматы не имеют права самовольно осуществлять мобилизационный призыв россиян без нового указа президента страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Нет, конечно. Для того, чтобы кого-то мобилизовывать, нужно новое решение. Нужен указ президента. Просто так, по собственной инициативе, военкоматы эту работу проводить не могут в принципе. У них нет на это полномочий», — сказал Эрнест Валеев. Что касается повесток, которые приходили россиянам, они нужны лишь для сверки данных, отметил парламентарий. «Все структуры, от которых это может зависеть, уже заявили о том, что новая мобилизация не планируется. То, что военкоматам придется заниматься сверкой данных, это было понятно из-за тех недостатков в учете, которая вскрыла частичная мобилизация. Когда оказалось, что актуальных данных о семейном положении, о количестве детей у лиц, состоящих на учете у военкоматов, не было, поэтому сверка была нужна однозначно», — уточнил он. Политик отметил, что сверка данных также нужна в связи с готовящимся законодательством о повышении призывного возраста. «Совершенно меняется круг лиц, которые могут быть призваны для действительной службы по призыву. Тоже есть необходимость уточнения данных, поэтому военкоматы проводят планомерную работу по уточнению этих данных. О том, что повестки выдавались именно из этих целей, озвучивалось постоянно», — заключил Валеев.