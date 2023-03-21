21 марта 2023

Житель ХМАО создает откровенные фигурки близняшек из нашумевшей игры Atomic Heart. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Офис компании «ACS». Екатеринбург, 3D-принтер, печать, 3д принтер, печать детали
Мастер печатает фигурки с помощью 3D-принтера Фото:

Житель Когалыма (ХМАО) начал создавать на продажу откровенные фигурки роботов-близнецов в купальниках — персонажей российской компьютерной игры Atomic Heart. Об этом URA.RU рассказал сам мастер.

«Фигурка печатается на 3D-принтере из фотополимерной смолы. [Объявления] активно просматриваются, уже больше двух тысяч просмотров. Но интересующихся немного, обычно спрашивают цену за фигурку другого размера и типа», — рассказал журналисту агентства Иван Трубенко.

По словам мастера, реальные покупатели к нему пока не обращались. Трубенко хочет делать и других персонажей игры, если будет спрос на роботов-близнецов.

Игру Atomic Heart выпустила российская студия Mundfish. Действие приключенческого экшена происходит в альтернативной реальности в СССР.

Робот-близнец из Atomic Heart
Фото:

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Житель Когалыма (ХМАО) начал создавать на продажу откровенные фигурки роботов-близнецов в купальниках — персонажей российской компьютерной игры Atomic Heart. Об этом URA.RU рассказал сам мастер. «Фигурка печатается на 3D-принтере из фотополимерной смолы. [Объявления] активно просматриваются, уже больше двух тысяч просмотров. Но интересующихся немного, обычно спрашивают цену за фигурку другого размера и типа», — рассказал журналисту агентства Иван Трубенко. По словам мастера, реальные покупатели к нему пока не обращались. Трубенко хочет делать и других персонажей игры, если будет спрос на роботов-близнецов. Игру Atomic Heart выпустила российская студия Mundfish. Действие приключенческого экшена происходит в альтернативной реальности в СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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