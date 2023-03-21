Житель ХМАО создает откровенные фигурки близняшек из нашумевшей игры Atomic Heart. Фото

22 марта 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Мастер печатает фигурки с помощью 3D-принтера Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Когалыма (ХМАО) начал создавать на продажу откровенные фигурки роботов-близнецов в купальниках — персонажей российской компьютерной игры Atomic Heart. Об этом URA.RU рассказал сам мастер. «Фигурка печатается на 3D-принтере из фотополимерной смолы. [Объявления] активно просматриваются, уже больше двух тысяч просмотров. Но интересующихся немного, обычно спрашивают цену за фигурку другого размера и типа», — рассказал журналисту агентства Иван Трубенко. По словам мастера, реальные покупатели к нему пока не обращались. Трубенко хочет делать и других персонажей игры, если будет спрос на роботов-близнецов. Игру Atomic Heart выпустила российская студия Mundfish. Действие приключенческого экшена происходит в альтернативной реальности в СССР. Робот-близнец из Atomic Heart Фото: Иван Трубенко

Житель Когалыма (ХМАО) начал создавать на продажу откровенные фигурки роботов-близнецов в купальниках — персонажей российской компьютерной игры Atomic Heart. Об этом URA.RU рассказал сам мастер. «Фигурка печатается на 3D-принтере из фотополимерной смолы. [Объявления] активно просматриваются, уже больше двух тысяч просмотров. Но интересующихся немного, обычно спрашивают цену за фигурку другого размера и типа», — рассказал журналисту агентства Иван Трубенко. По словам мастера, реальные покупатели к нему пока не обращались. Трубенко хочет делать и других персонажей игры, если будет спрос на роботов-близнецов. Игру Atomic Heart выпустила российская студия Mundfish. Действие приключенческого экшена происходит в альтернативной реальности в СССР.