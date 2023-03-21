Житель Когалыма (ХМАО) начал создавать на продажу откровенные фигурки роботов-близнецов в купальниках — персонажей российской компьютерной игры Atomic Heart. Об этом URA.RU рассказал сам мастер.
«Фигурка печатается на 3D-принтере из фотополимерной смолы. [Объявления] активно просматриваются, уже больше двух тысяч просмотров. Но интересующихся немного, обычно спрашивают цену за фигурку другого размера и типа», — рассказал журналисту агентства Иван Трубенко.
По словам мастера, реальные покупатели к нему пока не обращались. Трубенко хочет делать и других персонажей игры, если будет спрос на роботов-близнецов.
Игру Atomic Heart выпустила российская студия Mundfish. Действие приключенческого экшена происходит в альтернативной реальности в СССР.
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