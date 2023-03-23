Челябинских педагогов будут тестировать на вменяемость

За последние недели произошло несколько инцидентов в школах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тестирование для преподавателей на предмет их психологических настроений предложили внедрить в челябинских школах. С такой инициативой выступила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. В социальных сетях она написала, что в школах дети жалуются на рукоприкладство педагогов, и предложила свой способ решения проблемы

«За последние недели в СМИ появилось несколько сообщений об инцидентах в школах региона. Случаи вопиющие: дети жалуются на рукоприкладство педагогов. С каждым тревожным сигналом разбираются правоохранительные органы», — написала Гехт в своем telegram-канале.

Гехт дала поручение региональной системе образования вместе с психологами проанализировать текущую обстановку в каждой школе: пообщаться с подростками. Она заявила, что нужно внедрять тестирование для преподавателей на предмет их психологических настроений, а также вводить супервизию (помощь в анализе чувств, эмоций, реакций) при профессиональном выгорании.

Ранее в Копейске учитель одной из школ в поселке Бажова поставил ученика на колени и угрожал школьнику надругаться над ним, если он не поменяет свое поведение. По факту жестокого обращения с несовершеннолетним возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ.