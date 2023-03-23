Челябинский губернатор встретился с лидерами новой молодежной организации

Алексей Текслер попросил участников движения усилить присутствие в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 марта провел заседание совета регионального отделения «Движения первых». На нем он попросил участников нового всероссийского проекта включаться в решение региональных задач. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Наш президент Владимир Путин всегда подчеркивает, что движение должно строиться вокруг того, что интересно самим ребятам. Поэтому прошу поддерживать проекты, которые важны для ребят конкретной территории», — заявил губернатор.

Текслер отметил, что участники движения должны включаться в решение общероссийских и региональных задач. Он также заострил внимание на присутствии участников в соцсетях, чтобы к организации присоединялись новые участники.

На мероприятии председатель регионального отделения «Движение первых» Светлана Буравова предложила новые инициативы. она попросила провести летние тематические смены для активистов на базе загородного лагеря. И организовать для председателей местных и первичных отделений обучающие семинары-практикумы.

О проекте «Первые на селе» рассказал председатель реготделения «Российского союза сельской молодежи» Владислав Уланов. Он сообщил, что в сельской местности будут создавать театральные студии, уделять внимание спортивным и предпринимательским направлениям среди сельских школьников и молодежи.

Региональный координатор «Волонтеров-медиков» Ольга Чижова поделилась о запуске проекта по формированию принципов здорового образа жизни у молодежи. Алексей Текслер подчеркнул важность направления и попросил добавить в проект профориентационную. Губернатор отметил, что сейчас в регионе создаются медицинские классы, чтобы дети осознанно выбирали профессию медиков.

«Движение первых» было создано в конце декабря 2022 года. Теперь оно объединяет все молодежные организации и движения страны. В него вошли «Юнармия», «Большая перемена», «Российское движение школьников» и многие другие молодежные и волонтерские объединения.