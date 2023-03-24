Иммунолог из ХМАО рассказала, как поддержать иммунитет весной

Иммунолог из ХМАО Калинкина: поддержать иммунитет весной поможет прием витаминов и ароматерапия

Вероника Калинкина рекомендует принимать продукты с витамином С: цитрусовые, шиповник, черную смородину Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителям ХМАО для поддержки иммунитета весной рекомендуется принимать витамин C, поливитамины, а также применять эфирные масла для ароматерапии. Об этом URA.RU рассказала врач иммунолог-аллерголог, нутрициолог, главный внештатный специалист Депздрава Югры Вероника Калинкина.

«Людям, живущим на Севере, заниматься профилактикой ОРВИ нужно круглый год. Мы испытываем колоссальный дефицит витаминов. Весной можно принимать продукты, которые лидируют по содержанию витамина С: шиповник, облепиху, черную смородину, клюкву. Шиповник и листья смородины подходят в сушеном виде, а ягоды — в замороженном. Можно употреблять цитрусовые», — рассказала врач.

В период вспышки сезонных заболеваний для профилактики дополнительно иммунолог рекомендует применять ароматерапию с использованием масла чайного дерева или хвойных пород. При выявлении дефицита витамина D также необходим его дополнительный прием. «На моей практике видно, что у людей, склонных к частым рецидивирующим заболеваниям, по анализам заметно резкое снижение витамина D», — добавила Калинкина. Также можно принимать поливитаминные комплексы — в них витамины находятся в профилактической дозировке.

Дополнительно врач советует использовать травяные сборы — адаптогены: родиола розовая, эхинацея, элеутерококк, аралия. Они адаптируют нервную, иммунную и эндокринную системы к изменениям окружающей среды, помогают при стрессах и смене климата. «Люди, которые принимают адаптогены, более устойчивы к стрессам, а их иммунная система крепче. Сборы рекомендуют жителям северных регионов. Принимаются они длительно, в течение двух месяцев, два раза в год. Людям с хроническими заболеваниями перед приемом необходимо проконсультироваться с врачом», — отметила иммунолог.

Иммунодефицит может выявить только иммунолог-аллерголог после обследования. «Бесконтрольный прием препаратов, которые стимулируют иммунитет, может нанести непоправимый вред здоровью. Обязательно проконсультируйтесь с врачом иммунологом-аллергологом если вас беспокоят частые ОРВИ», — добавила Калинкина.

Ранее URA.RU писало, что нутрициолог диетолог Ирина Писарева отметила важность приема витаминов C и D. Также россиянам следует обратить внимание на витамины группы B, A, E, магний и цинк.