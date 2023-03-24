Сегодня, 25 марта, скоропостижно скончался депутат Собрания депутатов Карабашского городского округа Николай Климов. Об этом сообщили карабашские СМИ.
«Николай Евгеньевич Климов родился 10 апреля 1974 года. В последние несколько лет работал главным инженером МУП „Карабашское коммунальное предприятие“. 13 сентября 2020 года был избран депутатом Собрания депутатов Карабашского городского округа по избирательному округу № 3», — сообщает газета «Карабашский рабочий».
Как рассказали журналисты, Николай Климов всегда шел навстречу, когда это было нужно. Став депутатом, он быстро наладил взаимодействие с общественниками и никогда не отказывал в помощи людям. В памяти карабашцев, как отмечает газета, депутат Климов навсегда останется открытым, добрым и отзывчивым человеком.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.