24 марта 2023

В челябинском городе умер депутат. Фото

В Карабаше скончался депутат Николай Климов
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Карабашский депутат скоропостижно скончался 25 марта Фото:

Сегодня, 25 марта, скоропостижно скончался депутат Собрания депутатов Карабашского городского округа Николай Климов. Об этом сообщили карабашские СМИ.

«Николай Евгеньевич Климов родился 10 апреля 1974 года. В последние несколько лет работал главным инженером МУП „Карабашское коммунальное предприятие“. 13 сентября 2020 года был избран депутатом Собрания депутатов Карабашского городского округа по избирательному округу № 3», — сообщает газета «Карабашский рабочий».

Как рассказали журналисты, Николай Климов всегда шел навстречу, когда это было нужно. Став депутатом, он быстро наладил взаимодействие с общественниками и никогда не отказывал в помощи людям. В памяти карабашцев, как отмечает газета, депутат Климов навсегда останется открытым, добрым и отзывчивым человеком.

В памяти карабашцев Николай Климов останется добрым и отзывчивым человеком

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Сегодня, 25 марта, скоропостижно скончался депутат Собрания депутатов Карабашского городского округа Николай Климов. Об этом сообщили карабашские СМИ. «Николай Евгеньевич Климов родился 10 апреля 1974 года. В последние несколько лет работал главным инженером МУП „Карабашское коммунальное предприятие“. 13 сентября 2020 года был избран депутатом Собрания депутатов Карабашского городского округа по избирательному округу № 3», — сообщает газета «Карабашский рабочий». Как рассказали журналисты, Николай Климов всегда шел навстречу, когда это было нужно. Став депутатом, он быстро наладил взаимодействие с общественниками и никогда не отказывал в помощи людям. В памяти карабашцев, как отмечает газета, депутат Климов навсегда останется открытым, добрым и отзывчивым человеком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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