В челябинском городе умер депутат. Фото

В Карабаше скончался депутат Николай Климов

25 марта 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Карабашский депутат скоропостижно скончался 25 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сегодня, 25 марта, скоропостижно скончался депутат Собрания депутатов Карабашского городского округа Николай Климов. Об этом сообщили карабашские СМИ. «Николай Евгеньевич Климов родился 10 апреля 1974 года. В последние несколько лет работал главным инженером МУП „Карабашское коммунальное предприятие“. 13 сентября 2020 года был избран депутатом Собрания депутатов Карабашского городского округа по избирательному округу № 3», — сообщает газета «Карабашский рабочий». Как рассказали журналисты, Николай Климов всегда шел навстречу, когда это было нужно. Став депутатом, он быстро наладил взаимодействие с общественниками и никогда не отказывал в помощи людям. В памяти карабашцев, как отмечает газета, депутат Климов навсегда останется открытым, добрым и отзывчивым человеком. В памяти карабашцев Николай Климов останется добрым и отзывчивым человеком Сайт газеты «Карабашский рабочий»

Сегодня, 25 марта, скоропостижно скончался депутат Собрания депутатов Карабашского городского округа Николай Климов. Об этом сообщили карабашские СМИ. «Николай Евгеньевич Климов родился 10 апреля 1974 года. В последние несколько лет работал главным инженером МУП „Карабашское коммунальное предприятие“. 13 сентября 2020 года был избран депутатом Собрания депутатов Карабашского городского округа по избирательному округу № 3», — сообщает газета «Карабашский рабочий». Как рассказали журналисты, Николай Климов всегда шел навстречу, когда это было нужно. Став депутатом, он быстро наладил взаимодействие с общественниками и никогда не отказывал в помощи людям. В памяти карабашцев, как отмечает газета, депутат Климов навсегда останется открытым, добрым и отзывчивым человеком.