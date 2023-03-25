Пермяки передали «архангелам спецназа» в зону СВО икону 19 века. Видео

26 марта 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

Пермяки отправили в зону СВО икону, стяг и письма школьников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермяки передали для участников специальной военной операции (СВО) на Украине стяг, письма школьников, а также икону, написанную в середине 19 века. Об этом с передовой доложили бойцы проекта «Архангел Спецназа». «Пермский Петропавловский собор передал в зону СВО „архангелам спецназа“ икону Архангела Михаила середины 19 века, стяг и письма от детей для военнослужащих. Парни с величайшей радостью приняли в дар икону и сразу же решили вывезти ее из зоны СВО, чтобы сохранить в своем подразделении», — указано в telegram-канале информационного проекта. Ранее сообщалось, что в прикамской столице волонтеры собираются отправить на передовую еду, наборы сухого армейского душа и медикаменты. Их должны передать военнослужащим батальона «Ермак». Казаки подразделения принимают участие в боях на Украине с самого начала спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — остановить геноцид мирных жителей Донбасса.

Пермяки передали для участников специальной военной операции (СВО) на Украине стяг, письма школьников, а также икону, написанную в середине 19 века. Об этом с передовой доложили бойцы проекта «Архангел Спецназа». «Пермский Петропавловский собор передал в зону СВО „архангелам спецназа“ икону Архангела Михаила середины 19 века, стяг и письма от детей для военнослужащих. Парни с величайшей радостью приняли в дар икону и сразу же решили вывезти ее из зоны СВО, чтобы сохранить в своем подразделении», — указано в telegram-канале информационного проекта. Ранее сообщалось, что в прикамской столице волонтеры собираются отправить на передовую еду, наборы сухого армейского душа и медикаменты. Их должны передать военнослужащим батальона «Ермак». Казаки подразделения принимают участие в боях на Украине с самого начала спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — остановить геноцид мирных жителей Донбасса.