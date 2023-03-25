25 марта 2023
24 марта 2023

Пермяки передали «архангелам спецназа» в зону СВО икону 19 века. Видео

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Пермяки отправили в зону СВО икону, стяг и письма школьников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермяки передали для участников специальной военной операции (СВО) на Украине стяг, письма школьников, а также икону, написанную в середине 19 века. Об этом с передовой доложили бойцы проекта «Архангел Спецназа».

«Пермский Петропавловский собор передал в зону СВО „архангелам спецназа“ икону Архангела Михаила середины 19 века, стяг и письма от детей для военнослужащих. Парни с величайшей радостью приняли в дар икону и сразу же решили вывезти ее из зоны СВО, чтобы сохранить в своем подразделении», — указано в telegram-канале информационного проекта.

Ранее сообщалось, что в прикамской столице волонтеры собираются отправить на передовую еду, наборы сухого армейского душа и медикаменты. Их должны передать военнослужащим батальона «Ермак». Казаки подразделения принимают участие в боях на Украине с самого начала спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — остановить геноцид мирных жителей Донбасса.

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Пермяки передали для участников специальной военной операции (СВО) на Украине стяг, письма школьников, а также икону, написанную в середине 19 века. Об этом с передовой доложили бойцы проекта «Архангел Спецназа». «Пермский Петропавловский собор передал в зону СВО „архангелам спецназа“ икону Архангела Михаила середины 19 века, стяг и письма от детей для военнослужащих. Парни с величайшей радостью приняли в дар икону и сразу же решили вывезти ее из зоны СВО, чтобы сохранить в своем подразделении», — указано в telegram-канале информационного проекта. Ранее сообщалось, что в прикамской столице волонтеры собираются отправить на передовую еду, наборы сухого армейского душа и медикаменты. Их должны передать военнослужащим батальона «Ермак». Казаки подразделения принимают участие в боях на Украине с самого начала спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — остановить геноцид мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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