Пермяки отправят казакам на фронт сухие армейские души и медикаменты

25 марта 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

Посылка будет передана участникам СВО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми готовятся к отправке еды, сухих армейских душей и медикаментов в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине для бойцов казачьего батальона «Ермак». Этой информацией поделились в региональном волонтерском сообществе. «Собрали казакам батальона „Ермак“ сухую еду, сухие души и медикаменты. Завтра отвезем на отгрузку. С Богом», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Жители Пермского края регулярно помогают бойцам на фронте. Пермяков уже просили помочь восстановить внедорожники, которые были отправлены в зону СВО, но не доехали до места назначения, попав в ДТП. Сообщалось о четырех УАЗах, получивших серьезные повреждения. Еще один автомобиль восстановлению не подлежит. URA.RU писало также про пермских волонтеров, которые связали для военнослужащих брелоки в виде «боевых» Чебурашек. Сувениры будут отправлены на фронт вместе с партией журналов. Ранее депутат заксобрания Пермского края Ирек Хазиев передал землякам в зоне СВО тепловизор. Он лично доставил снаряжение в Луганскую Народную Республику. О начале спецоперации было объявлено в конце февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми готовятся к отправке еды, сухих армейских душей и медикаментов в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине для бойцов казачьего батальона «Ермак». Этой информацией поделились в региональном волонтерском сообществе. «Собрали казакам батальона „Ермак“ сухую еду, сухие души и медикаменты. Завтра отвезем на отгрузку. С Богом», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Жители Пермского края регулярно помогают бойцам на фронте. Пермяков уже просили помочь восстановить внедорожники, которые были отправлены в зону СВО, но не доехали до места назначения, попав в ДТП. Сообщалось о четырех УАЗах, получивших серьезные повреждения. Еще один автомобиль восстановлению не подлежит. URA.RU писало также про пермских волонтеров, которые связали для военнослужащих брелоки в виде «боевых» Чебурашек. Сувениры будут отправлены на фронт вместе с партией журналов. Ранее депутат заксобрания Пермского края Ирек Хазиев передал землякам в зоне СВО тепловизор. Он лично доставил снаряжение в Луганскую Народную Республику. О начале спецоперации было объявлено в конце февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.