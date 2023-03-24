24 марта 2023
23 марта 2023

Пермяки отправят казакам на фронт сухие армейские души и медикаменты

© Служба новостей «URA.RU»
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Посылка будет передана участникам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми готовятся к отправке еды, сухих армейских душей и медикаментов в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине для бойцов казачьего батальона «Ермак». Этой информацией поделились в региональном волонтерском сообществе.

«Собрали казакам батальона „Ермак“ сухую еду, сухие души и медикаменты. Завтра отвезем на отгрузку. С Богом», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

Жители Пермского края регулярно помогают бойцам на фронте. Пермяков уже просили помочь восстановить внедорожники, которые были отправлены в зону СВО, но не доехали до места назначения, попав в ДТП. Сообщалось о четырех УАЗах, получивших серьезные повреждения. Еще один автомобиль восстановлению не подлежит. URA.RU писало также про пермских волонтеров, которые связали для военнослужащих брелоки в виде «боевых» Чебурашек. Сувениры будут отправлены на фронт вместе с партией журналов. Ранее депутат заксобрания Пермского края Ирек Хазиев передал землякам в зоне СВО тепловизор. Он лично доставил снаряжение в Луганскую Народную Республику.

О начале спецоперации было объявлено в конце февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.

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В Перми готовятся к отправке еды, сухих армейских душей и медикаментов в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине для бойцов казачьего батальона «Ермак». Этой информацией поделились в региональном волонтерском сообществе. «Собрали казакам батальона „Ермак“ сухую еду, сухие души и медикаменты. Завтра отвезем на отгрузку. С Богом», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Жители Пермского края регулярно помогают бойцам на фронте. Пермяков уже просили помочь восстановить внедорожники, которые были отправлены в зону СВО, но не доехали до места назначения, попав в ДТП. Сообщалось о четырех УАЗах, получивших серьезные повреждения. Еще один автомобиль восстановлению не подлежит. URA.RU писало также про пермских волонтеров, которые связали для военнослужащих брелоки в виде «боевых» Чебурашек. Сувениры будут отправлены на фронт вместе с партией журналов. Ранее депутат заксобрания Пермского края Ирек Хазиев передал землякам в зоне СВО тепловизор. Он лично доставил снаряжение в Луганскую Народную Республику. О начале спецоперации было объявлено в конце февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима.
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