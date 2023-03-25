25 марта 2023
24 марта 2023

Бойцы спецоперации на передовой зачитали письма пермских школьников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
Дети присылают бойцам СВО письма и рисунками Фото:

В качестве ответа на письма пермских школьников участники спецоперации зачитали несколько строк из переданных сообщений. Об этом рассказали бойцы на передовой.

«Дорогой воин, мы тебя ждем! Приезжай скорее и ничего не бойся. Мы в тебя верим», — зачитал боец на камеру одно из писем. Видео опубликовано в telegram-канале проекта «Архангел Спецназа». Школьники Перми также пожелали военнослужащим удачи, оставаться храбрыми и поскорее увидеться с родными.

«Письма от пермских детей согревают наши сердца», — отмечают военнослужащие. Слова поддержки и рисунки напоминают им о тех, кто с нетерпением ждет дома.

Ранее URA.RU писало, что слова пермских школьников вызвали слезы у бойцов спецоперации. Юные пермяки регулярно отправляют поделки, рисунки и письма со словами поддержки на фронт. Корреспондент агентства сообщали также, что пермяки передали на передовую икону, написанную в середине 19 века. Участники спецоперации приняли решение сразу вывезти ее из зоны конфликта.

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В качестве ответа на письма пермских школьников участники спецоперации зачитали несколько строк из переданных сообщений. Об этом рассказали бойцы на передовой. «Дорогой воин, мы тебя ждем! Приезжай скорее и ничего не бойся. Мы в тебя верим», — зачитал боец на камеру одно из писем. Видео опубликовано в telegram-канале проекта «Архангел Спецназа». Школьники Перми также пожелали военнослужащим удачи, оставаться храбрыми и поскорее увидеться с родными. «Письма от пермских детей согревают наши сердца», — отмечают военнослужащие. Слова поддержки и рисунки напоминают им о тех, кто с нетерпением ждет дома. Ранее URA.RU писало, что слова пермских школьников вызвали слезы у бойцов спецоперации. Юные пермяки регулярно отправляют поделки, рисунки и письма со словами поддержки на фронт. Корреспондент агентства сообщали также, что пермяки передали на передовую икону, написанную в середине 19 века. Участники спецоперации приняли решение сразу вывезти ее из зоны конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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