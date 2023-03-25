Бойцы спецоперации на передовой зачитали письма пермских школьников. Видео

26 марта 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Дети присылают бойцам СВО письма и рисунками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В качестве ответа на письма пермских школьников участники спецоперации зачитали несколько строк из переданных сообщений. Об этом рассказали бойцы на передовой. «Дорогой воин, мы тебя ждем! Приезжай скорее и ничего не бойся. Мы в тебя верим», — зачитал боец на камеру одно из писем. Видео опубликовано в telegram-канале проекта «Архангел Спецназа». Школьники Перми также пожелали военнослужащим удачи, оставаться храбрыми и поскорее увидеться с родными. «Письма от пермских детей согревают наши сердца», — отмечают военнослужащие. Слова поддержки и рисунки напоминают им о тех, кто с нетерпением ждет дома. Ранее URA.RU писало, что слова пермских школьников вызвали слезы у бойцов спецоперации. Юные пермяки регулярно отправляют поделки, рисунки и письма со словами поддержки на фронт. Корреспондент агентства сообщали также, что пермяки передали на передовую икону, написанную в середине 19 века. Участники спецоперации приняли решение сразу вывезти ее из зоны конфликта.

В качестве ответа на письма пермских школьников участники спецоперации зачитали несколько строк из переданных сообщений. Об этом рассказали бойцы на передовой. «Дорогой воин, мы тебя ждем! Приезжай скорее и ничего не бойся. Мы в тебя верим», — зачитал боец на камеру одно из писем. Видео опубликовано в telegram-канале проекта «Архангел Спецназа». Школьники Перми также пожелали военнослужащим удачи, оставаться храбрыми и поскорее увидеться с родными. «Письма от пермских детей согревают наши сердца», — отмечают военнослужащие. Слова поддержки и рисунки напоминают им о тех, кто с нетерпением ждет дома. Ранее URA.RU писало, что слова пермских школьников вызвали слезы у бойцов спецоперации. Юные пермяки регулярно отправляют поделки, рисунки и письма со словами поддержки на фронт. Корреспондент агентства сообщали также, что пермяки передали на передовую икону, написанную в середине 19 века. Участники спецоперации приняли решение сразу вывезти ее из зоны конфликта.