Директора школы в Пермском крае осудили за растрату

Виновную приговорили к трем годам лишения свободы условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Березовского муниципального округа (Пермский край), являясь директором одной из школ, истратила на личные нужды из бюджета 227 тысяч рублей. Ее осудили на три года условно, сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

«Осужденная, занимая должность директора одного из образовательных учреждений, издавала приказы о поощрении подчиненных сотрудников и вносила ложные данные, завышая сумму выплат, а разницу забирала себе. Также она сдала в металлолом металлическую трубу стоимостью более 90 тысяч рублей и вырученные деньги потратила по своему усмотрению, вместо того чтобы внести их на счет учреждения», — сообщается в ведомстве.

Позже подсудимая назначила шестерым подчиненным стимулирующие выплаты и потребовала, чтобы те передали ей часть денег. Не желая обострять отношения с руководством, потерпевшие передали ей 72 тысячи рублей.

Всего своими действиями подсудимая причинила материальный ущерб бюджетной системе в размере 227 тысяч рублей, а также на сумму 72 тысячи рублей физическим лицам. В период расследования на ее имущество на сумму 650 тысяч рублей был наложен арест. Женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»), ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного положения») и ч. 1 ст. 286 УК РФ)«Превышение должностных полномочий»). Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно.