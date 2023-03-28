28 марта 2023

Свердловская полиция бросила силы на борьбу с опасными ОПГ

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Открытие выставки «Николай Кузнецов. Человек-Легенда» в музее «Россия — моя история». Екатеринбург, мешков александр
Александр Мешков назвал борьбу с ОПГ одним из главных приоритетов полиции Фото:

Одним из главных направлений работы ГУ МВД по Свердловской области стала борьба с организованными преступными группами. За год силовики поймали почти 200 членов ОПГ, сообщил глава региональной полиции Александр Мешков во время заседания свердловского заксобрания.

«В числе наших приоритетов разобщение преступных групп», — отметил Мешков. Он подчеркнул, что за 2022 год свердловская полиция поймала 186 лидеров и членов ОПГ.

При этом в регионе в три раза выросло число задержаний членов этнических группировок — до 40 человек. Как сообщил Александр Мешков, работа в этом направлении продолжается. Кроме этого, силовики были ориентированы на борьбу с наркотиками и экстремизмом, подчеркнул генерал. За 2022 год полицейские остановили 31 экстремиста.

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Одним из главных направлений работы ГУ МВД по Свердловской области стала борьба с организованными преступными группами. За год силовики поймали почти 200 членов ОПГ, сообщил глава региональной полиции Александр Мешков во время заседания свердловского заксобрания. «В числе наших приоритетов разобщение преступных групп», — отметил Мешков. Он подчеркнул, что за 2022 год свердловская полиция поймала 186 лидеров и членов ОПГ. При этом в регионе в три раза выросло число задержаний членов этнических группировок — до 40 человек. Как сообщил Александр Мешков, работа в этом направлении продолжается. Кроме этого, силовики были ориентированы на борьбу с наркотиками и экстремизмом, подчеркнул генерал. За 2022 год полицейские остановили 31 экстремиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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