Свердловская полиция бросила силы на борьбу с опасными ОПГ

29 марта 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Александр Мешков назвал борьбу с ОПГ одним из главных приоритетов полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU Одним из главных направлений работы ГУ МВД по Свердловской области стала борьба с организованными преступными группами. За год силовики поймали почти 200 членов ОПГ, сообщил глава региональной полиции Александр Мешков во время заседания свердловского заксобрания. «В числе наших приоритетов разобщение преступных групп», — отметил Мешков. Он подчеркнул, что за 2022 год свердловская полиция поймала 186 лидеров и членов ОПГ. При этом в регионе в три раза выросло число задержаний членов этнических группировок — до 40 человек. Как сообщил Александр Мешков, работа в этом направлении продолжается. Кроме этого, силовики были ориентированы на борьбу с наркотиками и экстремизмом, подчеркнул генерал. За 2022 год полицейские остановили 31 экстремиста.

Одним из главных направлений работы ГУ МВД по Свердловской области стала борьба с организованными преступными группами. За год силовики поймали почти 200 членов ОПГ, сообщил глава региональной полиции Александр Мешков во время заседания свердловского заксобрания. «В числе наших приоритетов разобщение преступных групп», — отметил Мешков. Он подчеркнул, что за 2022 год свердловская полиция поймала 186 лидеров и членов ОПГ. При этом в регионе в три раза выросло число задержаний членов этнических группировок — до 40 человек. Как сообщил Александр Мешков, работа в этом направлении продолжается. Кроме этого, силовики были ориентированы на борьбу с наркотиками и экстремизмом, подчеркнул генерал. За 2022 год полицейские остановили 31 экстремиста.