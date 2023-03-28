Владельцев «Баден-Бадена» временно лишили мечты о курорте с парящим бассейном под Екатеринбургом

«Баден-Бадену» отказали в строительстве термального комплекса в Сысерти

29 марта 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

У компании еще есть время, чтобы подготовиться к строительству нового комплекса с парящим бассейном и спа Фото: Размик Закарян © URA.RU Компания Baden Family, владеющая сетью термальных курортов «Баден-Баден», получила отказ в строительстве комплекса на горе Бессонова в Сысерти. Основная причина отказа связана с технической составляющей проекта, однако вскоре проблема будут устранена. Об этом URA.RU рассказали представители Baden Family. «Был подан пакет документов в администрацию города Сысерти на выдачу разрешения на строительство, по результатам рассмотрения документации был получен отказ с перечнем причин и замечаний, которые необходимо устранить. Часть из этих замечаний технического и проектного характера», — заявили в Baden Family. В настоящее время все замечания устраняются: часть из них связаны с историко-культурными вопросами и экологией. Представители термальных курортов заявили, что сейчас заключен договор с аккредитованной организацией на выполнение археологических изысканий, чтобы убедиться в том, что на месте стройки отсутствуют объекты культурного наследия. «В самое ближайшее время будет заключен договор со специализированной организацией на выполнение экологических экспертиз, обследований, чтобы жители города могли быть уверены, что экологии горы и акватории реки Сысерть и Сысертскому водохранилищу ничего не угрожает», — сообщили в компании. По словам представителей Baden Family, отказ в строительстве — это рабочая, плановая ситуация. «Как правило, застройщики, которые обращаются за выдачей разрешения на строительство, получают ряд замечаний, которые отрабатывают в рамках действующего законодательства РФ», — подчеркнули в организации. Ранее Компания Baden Family заявляла, что построит курорт с парящим бассейном, гостиницей, спа и 10 ресторанами. По плану строительство курортадолжны начать во второй половине 2023 года, а сдать объект к 2025 году. Инвестиции в проект составят 300-400 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания Baden Family, владеющая сетью термальных курортов «Баден-Баден», получила отказ в строительстве комплекса на горе Бессонова в Сысерти. Основная причина отказа связана с технической составляющей проекта, однако вскоре проблема будут устранена. Об этом URA.RU рассказали представители Baden Family. «Был подан пакет документов в администрацию города Сысерти на выдачу разрешения на строительство, по результатам рассмотрения документации был получен отказ с перечнем причин и замечаний, которые необходимо устранить. Часть из этих замечаний технического и проектного характера», — заявили в Baden Family. В настоящее время все замечания устраняются: часть из них связаны с историко-культурными вопросами и экологией. Представители термальных курортов заявили, что сейчас заключен договор с аккредитованной организацией на выполнение археологических изысканий, чтобы убедиться в том, что на месте стройки отсутствуют объекты культурного наследия. «В самое ближайшее время будет заключен договор со специализированной организацией на выполнение экологических экспертиз, обследований, чтобы жители города могли быть уверены, что экологии горы и акватории реки Сысерть и Сысертскому водохранилищу ничего не угрожает», — сообщили в компании. По словам представителей Baden Family, отказ в строительстве — это рабочая, плановая ситуация. «Как правило, застройщики, которые обращаются за выдачей разрешения на строительство, получают ряд замечаний, которые отрабатывают в рамках действующего законодательства РФ», — подчеркнули в организации. Ранее Компания Baden Family заявляла, что построит курорт с парящим бассейном, гостиницей, спа и 10 ресторанами. По плану строительство курортадолжны начать во второй половине 2023 года, а сдать объект к 2025 году. Инвестиции в проект составят 300-400 млн рублей.