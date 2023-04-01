Власти Нижневартовска борются с гололедом

Из-за ночных заморозков на городских дорогах образовался гололед Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) дорожные службы проводят необходимую обработку проезжей части и тротуаров от гололеда, образовавшегося после ночных заморозков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации.

«Весна в этом году очень переменчива. Еще вчера таял снег, а сегодня ночью вновь подморозило. Дорожные службы сосредоточены на борьбе с гололедом — обработка идет на проезжей части и тротуарах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается круглосуточная уборка и вывоз снега. За расчистку дворов отвечают управляющие компании.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на затопленные дворы. Из-за теплой погоды во дворах Урая, Нефтеюганска и других городов ХМАО появились огромные лужи.