01 апреля 2023
31 марта 2023

Власти Нижневартовска борются с гололедом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место трагедии где на ребенка наехал грузовик. Сургут, тротуар, самосвал, гололед, песок на дороге, коммунальное хозяйство
Из-за ночных заморозков на городских дорогах образовался гололед Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) дорожные службы проводят необходимую обработку проезжей части и тротуаров от гололеда, образовавшегося после ночных заморозков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации.

«Весна в этом году очень переменчива. Еще вчера таял снег, а сегодня ночью вновь подморозило. Дорожные службы сосредоточены на борьбе с гололедом — обработка идет на проезжей части и тротуарах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается круглосуточная уборка и вывоз снега. За расчистку дворов отвечают управляющие компании.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на затопленные дворы. Из-за теплой погоды во дворах Урая, Нефтеюганска и других городов ХМАО появились огромные лужи.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Нижневартовске (ХМАО) дорожные службы проводят необходимую обработку проезжей части и тротуаров от гололеда, образовавшегося после ночных заморозков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. «Весна в этом году очень переменчива. Еще вчера таял снег, а сегодня ночью вновь подморозило. Дорожные службы сосредоточены на борьбе с гололедом — обработка идет на проезжей части и тротуарах», — говорится в сообщении. Отмечается, что продолжается круглосуточная уборка и вывоз снега. За расчистку дворов отвечают управляющие компании. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на затопленные дворы. Из-за теплой погоды во дворах Урая, Нефтеюганска и других городов ХМАО появились огромные лужи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...