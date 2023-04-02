Мужчина стоял на одном месте и раскачивался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина продолжительное время стоял на улице и раскачивался. Местный житель снял его на видео и выложил в соцсетях. Он также возмутился поведением мужчины, предположив, что тот принял наркотик.

«Накурился сиди дома, не пугай людей. Не люблю сплетничать, но это из ряда вон выходящее», — написал Вячеслав Анатольевич в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи посоветовали обратиться в экстренные службы. Горожане также гадали над причиной наклона мужчины, и пошутили, назвав его героем фильма «Матрица», натуралистом и звездочетом. «Шумел камыш, деревья гнулись. Чье-то чудо не может добраться до дома», — написала Анна Полякова под постом с видео в группе «Типичный Нижневартовск». Часть жителей возмутилась, другая — пожалела героя видео, призвав автора вызвать скорую. «Вызвать скорую, помочь человеку», — прокомментировала Екатерина Белова.

Автор поста не указал, обращался ли он в правоохранительные органы. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос.

Ранее сообщалось, что в Сургуте голый мужчина ломился в дверь к соседу и нарвался на жесткий отпор. За свою выходку он был нокаутирован несколькими ударами.