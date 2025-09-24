В Свердловской области начали закрывать школы из-за ОРВИ

В Свердловской области из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли две школы и 136 классов в 67 школах. При этом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ остается стабильной и контролируемой. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по области.
«В текущем эпидсезоне В Свердловской области ситуация заболеваемости ОРВИ расценивается как стабильная и контролируемая. По данным еженедельного мониторинга на 18. 09. 2025 года закрыто: две школы — 0,17% от общего числа, 136 классов в 67 школах», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, приостановлено посещение одного детского сада (0,06% от общего числа ДДУ) и 127 групп в 103 дошкольных учреждениях. Количество заболевших соответствует средним значениям за последние годы, а уровень распространения инфекций не превышает допустимых показателей. В ведомстве уточнили, что предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ среди населения.
На прошлой неделе в Свердловской области из-за роста заболеваемости ОРВИ закрывали на карантин классы в 96 школах и группы в 115 детских садах. Тогда количество заболевших также не превышало средних многолетних значений, а решение о временном прекращении работы принималось при отсутствии более 20% детей.
