В Златоусте готовность бомбоубежищ составила 41%

В Златоусте проинспектировали бомбоубежища на предмет готовности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Готовность бомбоубежищ гражданской обороны в Златоусте (Челябинская область) составила 41,3%. Такие данные следуют из обращения депутатского корпуса города в адрес губернатора региона Алексея Текслера.

«Готовность защитных сооружений гражданской обороны составляет 41,3%. Для восстановления убежищ в областной собственности, по предварительным оценкам, потребуется 360 млн рублей», — отмечается в документе.

Как URA.RU сообщили в пресс-службе местного собрания депутатов, обращение отправили не только Текслеру, но и в заксобрание области, начальнику главного управления МЧС по региону и другим. В документе сообщается о 46 бомбоубежищах гражданской обороны, из которых в полной или частичной готовности находятся 22 сооружения, 27 совсем не готовы.

В письме депутатов говорится о том, что в случае надобности в бомбоубежищах получится разместить 4,6 тысячи человек. Остальным 157,6 тысячи человек предложат укрыться в подвалах. В то же время основная их часть, по словам депутатов, не отвечает предъявляемым требованиям и не сможет обеспечить защиту населения.

Депутаты отметили, что во многих защитных сооружениях на балансе предприятий разрушены несущие конструкции, нет оборудования или оно не работает, нарушена гидроизоляция. Златоуст, по мнению депутатского корпуса, испытывает острую потребность в приведении убежищ в надлежащее состояние, однако полномочий муниципалитета для этого недостаточно.