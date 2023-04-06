МИД КНР назвал ответственных за конфликт на Украине

Представитель МИД КНР Мао Нин: НАТО обязана взять на себя ответственность за украинский конфликт

06 апреля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

США вместе с НАТО обязаны взять на себя ответственность за конфликт на Украине, заявила Мао Нин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс (НАТО) и США должны взять на себя ответственность за разжигание конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Ответственность за украинский конфликт должны взять на себя США и НАТО», — передает слова Мао Нин ТАСС. Также она добавила, что руководство НАТО не имеет такого статуса, чтобы осуществлять на Китай давление посредством различных угроз. По ее словам, руководство КНР изначально стояло на позиции скорейшего мирного разрешения конфликта на Украине. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон напомнил об ответственности Запада в вопросе заключения мира на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с угрозами в адрес Китая по поводу их возможной военной помощи России, передает Nation News. Президент России Владимир Путин также возложил ответственность за эскалацию украинского конфликта на западные страны, пишет «Национальная служба новостей».

Североатлантический альянс (НАТО) и США должны взять на себя ответственность за разжигание конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Ответственность за украинский конфликт должны взять на себя США и НАТО», — передает слова Мао Нин ТАСС. Также она добавила, что руководство НАТО не имеет такого статуса, чтобы осуществлять на Китай давление посредством различных угроз. По ее словам, руководство КНР изначально стояло на позиции скорейшего мирного разрешения конфликта на Украине. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон напомнил об ответственности Запада в вопросе заключения мира на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с угрозами в адрес Китая по поводу их возможной военной помощи России, передает Nation News. Президент России Владимир Путин также возложил ответственность за эскалацию украинского конфликта на западные страны, пишет «Национальная служба новостей».