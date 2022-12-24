Премьер Венгрии заявил об ответственности США за боевые действия на Украине

24 декабря 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан заявил, что мир наступит, когда этого захотят США Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США ответственны за эскалацию конфликта на территории Украины. Причиной тому является спонсирование киевского режима. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Существует реальная опасность затяжного конфликта [на Украине], однако ответственность за эскалацию лежит на Вашингтоне», — заявил Виктор Орбан изданию Magyar Nemzet . По его словам, Украина будет вести боевые действия до тех пор, пока США спонсируют Киев деньгами и оружием. Также он считает, что мир наступит тогда, когда этого захочет американская сторона. После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине финансовую и военную помощь. Позже стало известно о визите украинского президента Владимира Зеленского в США. После встречи Вашингтон начал готовить план по снабжению Киева зенитно-ракетными комплексами Patriot, сообщает RT. Офицер ДНР с позывным Ситх заявил, что они никак не повлияют на ход спецоперации, передает «Национальная служба новостей».

США ответственны за эскалацию конфликта на территории Украины. Причиной тому является спонсирование киевского режима. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Существует реальная опасность затяжного конфликта [на Украине], однако ответственность за эскалацию лежит на Вашингтоне», — заявил Виктор Орбан изданию Magyar Nemzet. По его словам, Украина будет вести боевые действия до тех пор, пока США спонсируют Киев деньгами и оружием. Также он считает, что мир наступит тогда, когда этого захочет американская сторона. После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине финансовую и военную помощь. Позже стало известно о визите украинского президента Владимира Зеленского в США. После встречи Вашингтон начал готовить план по снабжению Киева зенитно-ракетными комплексами Patriot, сообщает RT. Офицер ДНР с позывным Ситх заявил, что они никак не повлияют на ход спецоперации, передает «Национальная служба новостей».