Премьер Венгрии заявил об ответственности США за боевые действия на Украине

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Виктор Орбан заявил, что мир наступит, когда этого захотят США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США ответственны за эскалацию конфликта на территории Украины. Причиной тому является спонсирование киевского режима. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Существует реальная опасность затяжного конфликта [на Украине], однако ответственность за эскалацию лежит на Вашингтоне», — заявил Виктор Орбан изданию Magyar Nemzet. По его словам, Украина будет вести боевые действия до тех пор, пока США спонсируют Киев деньгами и оружием. Также он считает, что мир наступит тогда, когда этого захочет американская сторона.

После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине финансовую и военную помощь. Позже стало известно о визите украинского президента Владимира Зеленского в США. После встречи Вашингтон начал готовить план по снабжению Киева зенитно-ракетными комплексами Patriot, сообщает RT. Офицер ДНР с позывным Ситх заявил, что они никак не повлияют на ход спецоперации, передает «Национальная служба новостей».

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США ответственны за эскалацию конфликта на территории Украины. Причиной тому является спонсирование киевского режима. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Существует реальная опасность затяжного конфликта [на Украине], однако ответственность за эскалацию лежит на Вашингтоне», — заявил Виктор Орбан изданию Magyar Nemzet. По его словам, Украина будет вести боевые действия до тех пор, пока США спонсируют Киев деньгами и оружием. Также он считает, что мир наступит тогда, когда этого захочет американская сторона. После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине финансовую и военную помощь. Позже стало известно о визите украинского президента Владимира Зеленского в США. После встречи Вашингтон начал готовить план по снабжению Киева зенитно-ракетными комплексами Patriot, сообщает RT. Офицер ДНР с позывным Ситх заявил, что они никак не повлияют на ход спецоперации, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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