США ответственны за эскалацию конфликта на территории Украины. Причиной тому является спонсирование киевского режима. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Существует реальная опасность затяжного конфликта [на Украине], однако ответственность за эскалацию лежит на Вашингтоне», — заявил Виктор Орбан изданию Magyar Nemzet. По его словам, Украина будет вести боевые действия до тех пор, пока США спонсируют Киев деньгами и оружием. Также он считает, что мир наступит тогда, когда этого захочет американская сторона.
После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине финансовую и военную помощь. Позже стало известно о визите украинского президента Владимира Зеленского в США. После встречи Вашингтон начал готовить план по снабжению Киева зенитно-ракетными комплексами Patriot, сообщает RT. Офицер ДНР с позывным Ситх заявил, что они никак не повлияют на ход спецоперации, передает «Национальная служба новостей».
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США ответственны за эскалацию конфликта на территории Украины. Причиной тому является спонсирование киевского режима. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Существует реальная опасность затяжного конфликта [на Украине], однако ответственность за эскалацию лежит на Вашингтоне», — заявил Виктор Орбан изданию Magyar Nemzet. По его словам, Украина будет вести боевые действия до тех пор, пока США спонсируют Киев деньгами и оружием. Также он считает, что мир наступит тогда, когда этого захочет американская сторона. После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине финансовую и военную помощь. Позже стало известно о визите украинского президента Владимира Зеленского в США. После встречи Вашингтон начал готовить план по снабжению Киева зенитно-ракетными комплексами Patriot, сообщает RT. Офицер ДНР с позывным Ситх заявил, что они никак не повлияют на ход спецоперации, передает «Национальная служба новостей».