05 апреля 2023

В Нижневартовске врачи скорой помощи вызвали полицию из-за конфликта с охраной

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помошь
Медикам пришлось вызвать полицию из-за конфликта с ЧОП Фото:

В Нижневартовске сотрудники отделения скорой медицинской помощи обратились в полицию, чтобы погасить конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия. Источник в медицинских кругах города сообщил, что трое охранников угрожали сотрудникам из-за расторжения контракта.

«Станция скорой помощи расторгла контракт с частным охранным предприятием. Трое представителей ЧОП приехали в больницу и принялись им угрожать. Медики вызвали полицию», — рассказал инсайдер.

В департаменте здравоохранения ХМАО на момент публикации новости не ответили на запрос корреспондента агентства. В пресс-службе УМВД по Нижневартовску журналисту подтвердили, что конфликт между сотрудниками скорой и охранниками действительно был. «Угроз не было, полицейские прибыли на место, сейчас ссору удалось погасить. Во всех обстоятельствах разбираются оперативники», — уточнили в полиции.

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В Нижневартовске сотрудники отделения скорой медицинской помощи обратились в полицию, чтобы погасить конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия. Источник в медицинских кругах города сообщил, что трое охранников угрожали сотрудникам из-за расторжения контракта. «Станция скорой помощи расторгла контракт с частным охранным предприятием. Трое представителей ЧОП приехали в больницу и принялись им угрожать. Медики вызвали полицию», — рассказал инсайдер. В департаменте здравоохранения ХМАО на момент публикации новости не ответили на запрос корреспондента агентства. В пресс-службе УМВД по Нижневартовску журналисту подтвердили, что конфликт между сотрудниками скорой и охранниками действительно был. «Угроз не было, полицейские прибыли на место, сейчас ссору удалось погасить. Во всех обстоятельствах разбираются оперативники», — уточнили в полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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