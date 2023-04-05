В Нижневартовске врачи скорой помощи вызвали полицию из-за конфликта с охраной

06 апреля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Медикам пришлось вызвать полицию из-за конфликта с ЧОП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске сотрудники отделения скорой медицинской помощи обратились в полицию, чтобы погасить конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия. Источник в медицинских кругах города сообщил, что трое охранников угрожали сотрудникам из-за расторжения контракта. «Станция скорой помощи расторгла контракт с частным охранным предприятием. Трое представителей ЧОП приехали в больницу и принялись им угрожать. Медики вызвали полицию», — рассказал инсайдер. В департаменте здравоохранения ХМАО на момент публикации новости не ответили на запрос корреспондента агентства. В пресс-службе УМВД по Нижневартовску журналисту подтвердили, что конфликт между сотрудниками скорой и охранниками действительно был. «Угроз не было, полицейские прибыли на место, сейчас ссору удалось погасить. Во всех обстоятельствах разбираются оперативники», — уточнили в полиции.

В Нижневартовске сотрудники отделения скорой медицинской помощи обратились в полицию, чтобы погасить конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия. Источник в медицинских кругах города сообщил, что трое охранников угрожали сотрудникам из-за расторжения контракта. «Станция скорой помощи расторгла контракт с частным охранным предприятием. Трое представителей ЧОП приехали в больницу и принялись им угрожать. Медики вызвали полицию», — рассказал инсайдер. В департаменте здравоохранения ХМАО на момент публикации новости не ответили на запрос корреспондента агентства. В пресс-службе УМВД по Нижневартовску журналисту подтвердили, что конфликт между сотрудниками скорой и охранниками действительно был. «Угроз не было, полицейские прибыли на место, сейчас ссору удалось погасить. Во всех обстоятельствах разбираются оперативники», — уточнили в полиции.