07 апреля 2023

Челябинскую трассу заволокло дымом от ландшафтных пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Курган, пожар, сухая трава, лесные пожары, трасса, дорога, дым, горящая трава
Водители сообщили о сильном задымлении на трассе Фото:

В Челябинске водители сообщили о ландшафтных пожарах вдоль трассы в сторону Копейска. По их словам, из-за дыма на дороге плохая видимость.

«Те, кто едут в сторону Бажова, Южной и Старокамышинск, огромные пожары вдоль трассы. Видимость нулевая, будьте аккуратней», — сообщили очевидцы в паблике «Копейск в теме. Новости» в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на месте возгорания работают силы и средства тушения. Площадь пожара и его причины устанавливаются.

С 1 апреля на территории области установлено начало пожароопасного сезона. По состоянию на 7 апреля зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади 342 гектара. Наибольшее количество ландшафтных пожаров произошло в Копейске и Челябинске.

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В Челябинске водители сообщили о ландшафтных пожарах вдоль трассы в сторону Копейска. По их словам, из-за дыма на дороге плохая видимость. «Те, кто едут в сторону Бажова, Южной и Старокамышинск, огромные пожары вдоль трассы. Видимость нулевая, будьте аккуратней», — сообщили очевидцы в паблике «Копейск в теме. Новости» в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на месте возгорания работают силы и средства тушения. Площадь пожара и его причины устанавливаются. С 1 апреля на территории области установлено начало пожароопасного сезона. По состоянию на 7 апреля зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади 342 гектара. Наибольшее количество ландшафтных пожаров произошло в Копейске и Челябинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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