Водители сообщили о сильном задымлении на трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске водители сообщили о ландшафтных пожарах вдоль трассы в сторону Копейска. По их словам, из-за дыма на дороге плохая видимость.

«Те, кто едут в сторону Бажова, Южной и Старокамышинск, огромные пожары вдоль трассы. Видимость нулевая, будьте аккуратней», — сообщили очевидцы в паблике «Копейск в теме. Новости» в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на месте возгорания работают силы и средства тушения. Площадь пожара и его причины устанавливаются.

С 1 апреля на территории области установлено начало пожароопасного сезона. По состоянию на 7 апреля зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади 342 гектара. Наибольшее количество ландшафтных пожаров произошло в Копейске и Челябинске.

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