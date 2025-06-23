23 июня 2025

Бастрыкин потребовал доклад по делу о врачах, якобы убивших пациента в Челябинской области

Бастрыкин проверит челябинских медиков, оставивших умирать пациента
© Служба новостей «URA.RU»
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Внучка просит наказать виновных в смерти деда, который умер в больнице из-за отека легких
Внучка просит наказать виновных в смерти деда, который умер в больнице из-за отека легких Фото:

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовном деле против медиков из Еманжелинска Челябинской области. Их подозревают в халатности. По предварительным данным, врачи неправильно оказали помощь пациенту с отеком легких, из-за чего он скончался. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В соцмедиа жительница Челябинской области обратилась к председателю СКР по поводу ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшего смерть ее деда в больнице Еманжелинска. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — рассказали в следкоме.

Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором внучка умершего мужчины рассказала о случившемся. По ее словам, из-за халатного отношения медицинского персонала районной больницы Еманжелинска погиб пациент — ее дедушка. Он был госпитализирован с диагнозом отек легких, поступил в реанимацию, но, несмотря на ухудшение состояния, был переведен в терапевтическое отделение. Там, рассказала девушка, мужчина находился в неподходящем для его состояния горизонтальном положении, без должного ухода, что усугубило его состояние. Родные считают, что помощь была оказана ненадлежаще, и пациент скончался.

По данному инциденту челябинские следователи проводят расследование уголовного дела. Его возбудили по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации — халатность.

URA.RU направило официальный запрос в Министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается и будет опубликован после его получения. 

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Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовном деле против медиков из Еманжелинска Челябинской области. Их подозревают в халатности. По предварительным данным, врачи неправильно оказали помощь пациенту с отеком легких, из-за чего он скончался. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В соцмедиа жительница Челябинской области обратилась к председателю СКР по поводу ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшего смерть ее деда в больнице Еманжелинска. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — рассказали в следкоме. Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором внучка умершего мужчины рассказала о случившемся. По ее словам, из-за халатного отношения медицинского персонала районной больницы Еманжелинска погиб пациент — ее дедушка. Он был госпитализирован с диагнозом отек легких, поступил в реанимацию, но, несмотря на ухудшение состояния, был переведен в терапевтическое отделение. Там, рассказала девушка, мужчина находился в неподходящем для его состояния горизонтальном положении, без должного ухода, что усугубило его состояние. Родные считают, что помощь была оказана ненадлежаще, и пациент скончался. По данному инциденту челябинские следователи проводят расследование уголовного дела. Его возбудили по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации — халатность. URA.RU направило официальный запрос в Министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается и будет опубликован после его получения. 
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