На челябинских озерах цена аренды номеров с весны взлетела до 63%

В Челябинской области стоимость аренды номеров на базах отдыха взлетела максимально до 63,8% за два месяца. Согласно мониторингу цен URA.RU, больше половины домов отдыха не стали поднимать цены с конца апреля, однако другая часть сменила тарифы в сезон повышенного спроса.
Больше всего подорожал отдых у озера Тургояк. Один из отелей поднял цену пости на 63%. Если на 30 апреля номер «стандарт» на двоих там стоит 6 950 рублей в сутки, то на 20 июня при тех же условиях размещения просят уже 19 200 рублей.
На озере Еловое удорожание составило около 8,5%. Например, стандартные номера на двоих с питанием выросли в цене с 11 900 до 13 тысяч рублей. На озере Чебаркуль один из отелей поднял стоимость на четверть. За «Стандарт» просят уже не 6 800, а девять тысяч рублей за сутки.
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