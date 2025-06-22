22 июня 2025

На челябинских озерах цена аренды номеров с весны взлетела до 63%

Отдых на челябинских озерах вырос в цене до 63%
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Создано в Midjourney, дача, дачный домик, дом у озера
Аренда номеров у озера Тургояк максимально подорожала на 63,8% Фото:

В Челябинской области стоимость аренды номеров на базах отдыха взлетела максимально до 63,8% за два месяца. Согласно мониторингу цен URA.RU, больше половины домов отдыха не стали поднимать цены с конца апреля, однако другая часть сменила тарифы в сезон повышенного спроса.

Больше всего подорожал отдых у озера Тургояк. Один из отелей поднял цену пости на 63%. Если на 30 апреля номер «стандарт» на двоих там стоит 6 950 рублей в сутки, то на 20 июня при тех же условиях размещения просят уже 19 200 рублей.

На озере Еловое удорожание составило около 8,5%. Например, стандартные номера на двоих с питанием выросли в цене с 11 900 до 13 тысяч рублей. На озере Чебаркуль один из отелей поднял стоимость на четверть. За «Стандарт» просят уже не 6 800, а девять тысяч рублей за сутки.

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В Челябинской области стоимость аренды номеров на базах отдыха взлетела максимально до 63,8% за два месяца. Согласно мониторингу цен URA.RU, больше половины домов отдыха не стали поднимать цены с конца апреля, однако другая часть сменила тарифы в сезон повышенного спроса. Больше всего подорожал отдых у озера Тургояк. Один из отелей поднял цену пости на 63%. Если на 30 апреля номер «стандарт» на двоих там стоит 6 950 рублей в сутки, то на 20 июня при тех же условиях размещения просят уже 19 200 рублей. На озере Еловое удорожание составило около 8,5%. Например, стандартные номера на двоих с питанием выросли в цене с 11 900 до 13 тысяч рублей. На озере Чебаркуль один из отелей поднял стоимость на четверть. За «Стандарт» просят уже не 6 800, а девять тысяч рублей за сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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