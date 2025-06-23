23 июня 2025

Челябинская прокуратура помогла осветить Елисейские поля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура вмешалась в вопрос отсутствия нормального освещения в поселке
Прокуратура вмешалась в вопрос отсутствия нормального освещения в поселке Фото:

Прокуратура помогла наладить освещение на проспекте Елисейские поля, расположенном в поселке Полевой (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Прокурором главе было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В результате принятых мер прокурорского реагирования на проспекте Елисейские поля поселка Полевой установлены приборы уличного освещения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что отсутствие уличного освещения в темное время суток нарушает права граждан на личную безопасность, ухудшает условия дорожного движения. Виновное лицо, отвечавшее за освещение поселка, было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Прокуратура помогла наладить освещение на проспекте Елисейские поля, расположенном в поселке Полевой (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Прокурором главе было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В результате принятых мер прокурорского реагирования на проспекте Елисейские поля поселка Полевой установлены приборы уличного освещения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что отсутствие уличного освещения в темное время суток нарушает права граждан на личную безопасность, ухудшает условия дорожного движения. Виновное лицо, отвечавшее за освещение поселка, было привлечено к дисциплинарной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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