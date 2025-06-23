Прокуратура помогла наладить освещение на проспекте Елисейские поля, расположенном в поселке Полевой (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«Прокурором главе было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В результате принятых мер прокурорского реагирования на проспекте Елисейские поля поселка Полевой установлены приборы уличного освещения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что отсутствие уличного освещения в темное время суток нарушает права граждан на личную безопасность, ухудшает условия дорожного движения. Виновное лицо, отвечавшее за освещение поселка, было привлечено к дисциплинарной ответственности.
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