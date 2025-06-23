23 июня 2025

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки мигрантов с челябинцами

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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки с мигрантами в Челябинске
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки с мигрантами в Челябинске Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки с мигрантами в Челябинске, в результате которой горожане — отец и сын — получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о драке между челябинцами и мигрантами.

В Челябинске в социальных сетях появилась информация о конфликте с участием приезжих и двух местных жителей. Согласно сообщениям, в ходе происшествия пострадали мужчина и его сын. Следственные органы Следственного управления СК России по Челябинской области организовали проверку по данному факту. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки с мигрантами в Челябинске, в результате которой горожане — отец и сын — получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о драке между челябинцами и мигрантами. В Челябинске в социальных сетях появилась информация о конфликте с участием приезжих и двух местных жителей. Согласно сообщениям, в ходе происшествия пострадали мужчина и его сын. Следственные органы Следственного управления СК России по Челябинской области организовали проверку по данному факту. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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