Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки мигрантов с челябинцами

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки с мигрантами в Челябинске, в результате которой горожане — отец и сын — получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о драке между челябинцами и мигрантами.
В Челябинске в социальных сетях появилась информация о конфликте с участием приезжих и двух местных жителей. Согласно сообщениям, в ходе происшествия пострадали мужчина и его сын. Следственные органы Следственного управления СК России по Челябинской области организовали проверку по данному факту. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!