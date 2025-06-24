Челябинский хоккеист Сергей Гончар претендует на включение в Зал славы НХЛ

Уроженец Челябинска и в прошлом хоккеист ХК «Трактор» Сергей Гончар претендует на включение в хоккейный Зал славы НХЛ в 2025 году. Список претендентов опубликован на официальном сайте НХЛ.
«Сергей Гончар выиграл Кубок Стэнли с „Пингвинз“ в 2009 году. Набрал 811 очков (220 шайб, 591 передача) в 1301 матче регулярного чемпионата. 90 очков (22 шайбы, 68 передач) в 141 игре плей-офф. Двукратный призер Олимпийских игр в составе сборной России (в 1998-м — серебро, в 2002-м — бронза)», — говорится в сообщении сайта Национальной хоккейной лиги.
Сергей Гончар родился в Челябинске в 1974 году. Воспитанник ХК «Трактора» дебютировал в чемпионате СНГ в 1991-1992 годах. В 1994-1995 выступал за клуб АХЛ «Портленд Пайретс», в 1995-2004 — за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в 2005-2010 — «Питтсбург Пингвинз». После окончания карьеры игрока занялся в США тренерской работой, и в 2023-2025 — тренер защитников в «Ванкувер Кэнакс».
Комитет НХЛ, состоящий из 18 человек, теперь проведет голосование, по итогам которого определятся новые члены Зала славы. Согласно действующему регламенту, кандидаты на получение этого почетного статуса должны завершить свою профессиональную или международную карьеру не менее чем за три года до выборов.
По состоянию на 24 июня 2025 года в Зал хоккейной славы НХЛ из россиян включены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев, Сергей Зубов, Анатолий Тарасов и Павел Дацюк. В ноябре 2024 года Дацюк стал одиннадцатым россиянином, включенным в Зал славы.
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