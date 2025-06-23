Семья челябинского бойца, пропавшего на СВО, не может получить выплаты

Семья бойца Раиса Н. из Челябинской области, пропавшего на СВО, 19 месяцев не может получить положенные по закону выплаты. Об истории в социальных сетях рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«Пишет мне сестра мобилизованного Раиса Н. из Челябинской области. Военнослужащий пропал без вести осенью 2023 года. До сих пор его родным не перечисляется положенное в таком случае по закону денежное довольствие бойца», — написал Иванов в своем telegram-канале.
По словам парламентария, семья пыталась самостоятельно выяснить судьбу мужчины: сдавали тест ДНК, обращались в морг. Среди погибших мужчина не зарегистрирован. Женщинам удалось добиться официального подтверждения, что Раис находится в статусе пропавшего без вести. Но выплат так и не поступило.
Иванов направил в военную прокуратуру ЦВО. Ему ответили, что в ходе проведенной проверки подтвердились нарушения при назначении и перечислении выплат семье бойца. Вопрос остается на контроле надзорного ведомства.
URA.RU также направило запрос в надзорное ведомство. Ответ будет опубликован после получения.
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