23 июня 2025

В Златоусте выровняют разбитую горную дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии пообещали выровнять и отсыпать дорогу (архивное фото)
В мэрии пообещали выровнять и отсыпать дорогу (архивное фото) Фото:

Жители Златоуста Челябинской области попросили выровнять и отремонтировать горную дорогу, ведущую к частным домам. В горадминистрации сообщили URA.RU, что просьба горожан будет выполнена.

«Живем в частном секторе на улице 3 Нагорная и не знаем, как нам быть. Наш проулок как после бомбежки, а это единственная короткая дорога, по которой может проехать скорая. Можно ногу сломать и все колеса потерять», — пишет местная жительница Галина С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Жители попросили в администрации выровнять дорогу и предоставить хотя бы срезку асфальта, чтобы залатать ямы. В администрации пообещали, что дорога будет отремонтирована.

«Мы направили ваш сигнал в Управление ЖКХ. В ближайшее время специалисты проведут подсыпку и грейдирование по указанному адресу», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Дорогу выровняют и отсыпят
Дорогу выровняют и отсыпят
Фото:

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Жители Златоуста Челябинской области попросили выровнять и отремонтировать горную дорогу, ведущую к частным домам. В горадминистрации сообщили URA.RU, что просьба горожан будет выполнена. «Живем в частном секторе на улице 3 Нагорная и не знаем, как нам быть. Наш проулок как после бомбежки, а это единственная короткая дорога, по которой может проехать скорая. Можно ногу сломать и все колеса потерять», — пишет местная жительница Галина С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жители попросили в администрации выровнять дорогу и предоставить хотя бы срезку асфальта, чтобы залатать ямы. В администрации пообещали, что дорога будет отремонтирована. «Мы направили ваш сигнал в Управление ЖКХ. В ближайшее время специалисты проведут подсыпку и грейдирование по указанному адресу», — уточнили в пресс-службе администрации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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