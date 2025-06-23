Жители Златоуста Челябинской области попросили выровнять и отремонтировать горную дорогу, ведущую к частным домам. В горадминистрации сообщили URA.RU, что просьба горожан будет выполнена.
«Живем в частном секторе на улице 3 Нагорная и не знаем, как нам быть. Наш проулок как после бомбежки, а это единственная короткая дорога, по которой может проехать скорая. Можно ногу сломать и все колеса потерять», — пишет местная жительница Галина С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Жители попросили в администрации выровнять дорогу и предоставить хотя бы срезку асфальта, чтобы залатать ямы. В администрации пообещали, что дорога будет отремонтирована.
«Мы направили ваш сигнал в Управление ЖКХ. В ближайшее время специалисты проведут подсыпку и грейдирование по указанному адресу», — уточнили в пресс-службе администрации города.
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