Златоустовская франшиза попала в рейтинг самых выгодных Forbes — 2025

Франшиза школы скорочтения IQ 007, открытая предпринимателями из Златоуста Челябинской области Вадимом Хабировым и Данилом Костроминым, попала в рейтинг 30 самых выгодных франшиз по версии Forbes. Информация об этом указана на сайте издания.
«Инвестиции в открытие франчайзинговой точки до 2 млн рублей. <...> 5 [место]. IQ 007 детская школа», — говорится в данных рейтинга.
Инвестиции в открытие точки оценены в один миллион рублей, годовая выручка — в 22 миллиона рублей. В этой же категории выше по списку находятся два маркетплейса — Wildberries и Ozon, а также школа программирования и общепит.
Франшиза школы скорочтения была запущена в 2013 году силами двух предпринимателей из Златоуста. Бизнес-модель изначально планировалось ориентировать только на взрослую аудиторию, но вскоре акцент сменился на детей.
Рейтинг составлялся на данных порталов по франчайзингу, мнениях экспертов и базе Forbes. Франшизы оценивались по пяти категориям — средняя выручка в год одной точки, коэффициент доходности или убыточности, срок окупаемости, рентабельность, прирост партнерской сети за год.
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