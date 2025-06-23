23 июня 2025

Златоустовская франшиза попала в рейтинг самых выгодных Forbes — 2025

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Детская школа скорочтения попала в рейтинг выгодных франшиз
Детская школа скорочтения попала в рейтинг выгодных франшиз Фото:

Франшиза школы скорочтения IQ 007, открытая предпринимателями из Златоуста Челябинской области Вадимом Хабировым и Данилом Костроминым, попала в рейтинг 30 самых выгодных франшиз по версии Forbes. Информация об этом указана на сайте издания. 

«Инвестиции в открытие франчайзинговой точки до 2 млн рублей. <...> 5 [место]. IQ 007 детская школа», — говорится в данных рейтинга. 

Инвестиции в открытие точки оценены в один миллион рублей, годовая выручка — в 22 миллиона рублей. В этой же категории выше по списку находятся два маркетплейса — Wildberries и Ozon, а также школа программирования и общепит. 

Франшиза школы скорочтения была запущена в 2013 году силами двух предпринимателей из Златоуста. Бизнес-модель изначально планировалось ориентировать только на взрослую аудиторию, но вскоре акцент сменился на детей. 

Рейтинг составлялся на данных порталов по франчайзингу, мнениях экспертов и базе Forbes. Франшизы оценивались по пяти категориям — средняя выручка в год одной точки, коэффициент доходности или убыточности, срок окупаемости, рентабельность, прирост партнерской сети за год. 

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Франшиза школы скорочтения IQ 007, открытая предпринимателями из Златоуста Челябинской области Вадимом Хабировым и Данилом Костроминым, попала в рейтинг 30 самых выгодных франшиз по версии Forbes. Информация об этом указана на сайте издания.  «Инвестиции в открытие франчайзинговой точки до 2 млн рублей. <...> 5 [место]. IQ 007 детская школа», — говорится в данных рейтинга.  Инвестиции в открытие точки оценены в один миллион рублей, годовая выручка — в 22 миллиона рублей. В этой же категории выше по списку находятся два маркетплейса — Wildberries и Ozon, а также школа программирования и общепит.  Франшиза школы скорочтения была запущена в 2013 году силами двух предпринимателей из Златоуста. Бизнес-модель изначально планировалось ориентировать только на взрослую аудиторию, но вскоре акцент сменился на детей.  Рейтинг составлялся на данных порталов по франчайзингу, мнениях экспертов и базе Forbes. Франшизы оценивались по пяти категориям — средняя выручка в год одной точки, коэффициент доходности или убыточности, срок окупаемости, рентабельность, прирост партнерской сети за год. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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