23 июня 2025

В Челябинске осудили ОПГ мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Все участники группировки получили реальный срок в колонии
Все участники группировки получили реальный срок в колонии Фото:

Курчатовский райсуд Челябинска вынес приговор в отношении 13 членов ОПГ, состоящей из граждан Узбекистана и Кыргызстана и специализирующейся на сбыте наркотиков. Все они получили реальные сроки, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Суд пришел к выводу о виновности всех членов организованной группы и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Группировка действовала с июня по октябрь 2023 года. Каждый из членов банды выполнял отведенную ему роль. После задержания они признались в содеянном.

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Курчатовский райсуд Челябинска вынес приговор в отношении 13 членов ОПГ, состоящей из граждан Узбекистана и Кыргызстана и специализирующейся на сбыте наркотиков. Все они получили реальные сроки, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Суд пришел к выводу о виновности всех членов организованной группы и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Группировка действовала с июня по октябрь 2023 года. Каждый из членов банды выполнял отведенную ему роль. После задержания они признались в содеянном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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