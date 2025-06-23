В Челябинске осудили ОПГ мигрантов

Курчатовский райсуд Челябинска вынес приговор в отношении 13 членов ОПГ, состоящей из граждан Узбекистана и Кыргызстана и специализирующейся на сбыте наркотиков. Все они получили реальные сроки, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«Суд пришел к выводу о виновности всех членов организованной группы и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Группировка действовала с июня по октябрь 2023 года. Каждый из членов банды выполнял отведенную ему роль. После задержания они признались в содеянном.
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