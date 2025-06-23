Научиться за один день: как журналист URA.RU открыла для себя сапбординг на челябинском озере

Журналист URA.RU открыла для себя сапбординг на челябинском озере

24 июня 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Базовые навыки балансировки и гребли на сапборде можно освоить за день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Лето в Челябинской области — это время сплавов, каякинга, вейкбординга и других видов отдыха на местных озерах и реках. Журналист URA.RU неожиданно для себя открыла сапбординг, который превратил семейный пикник на берегу озера Шеломенцево в приключение. Всего один день, одна доска и бескрайняя водная гладь — этого оказалось достаточно, чтобы влюбиться в это занятие. О том, как впервые встать на сап, как научиться держать баланс, и почему даже падения в воду не смогли испортить восторг — в материале URA.RU. Спонтанное приключение Я не планировала вставать на сапборд в тот день. Мы приехали на озеро Шеломенцево в Еткульском районе Челябинской области чтобы просто отдохнуть — пожарить шашлык, позагорать и поплавать. Но судьба распорядилась иначе: на берегу мы случайно встретили друзей семьи, у которых с собой был надувной сап. Идея попробовать прокатиться по воде возникла мгновенно. Сапборд — это доска для плавания сидя или стоя на воде с использованием весла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU До этого я никогда не стояла на сапборде, даже близко не подходила к этому виду активного отдыха. Но раз возможность представилась, почему бы не испытать себя? Экспресс-обучение от Виктора Перед заплывом Виктор, хозяин доски, провел для меня краткий инструктаж. Оказалось, что сап — это не только про баланс, но и про правильную технику гребли. «Если будешь грести неправильно, быстро устанешь», — предупредил он, показывая, как держать весло и делать гребки. Также он объяснил, что на доске можно кататься как сидя, так и стоя, но новичкам лучше начинать с колен. А еще научил меня пристегивать ногу к доске специальной липучкой — страховочным шнуром, чтобы при падении доска не уплывала далеко. Идеальные условия для дебюта Погода благоволила первому заплыву: солнце светило ярко, но не палило, легкий ветерок лишь слегка рябил воду. Озеро было спокойным, почти без волн — идеально для того, чтобы попробовать сапбординг впервые. После того, как я осторожно залезла на доску, в первые секунды казалось, что сейчас окажусь в воде, но постепенно привыкла к покачиваниям. Первые метры: сидя, на коленях, а потом… и стоя? Сначала я гребла сидя — так было проще всего. Доска послушно скользила по воде, и я даже рискнула отплыть подальше от берега. Потом решила встать на колени — для лучшего контроля. А затем пришел черед самого сложного — попытки встать в полный рост. Первая попытка оказалась неудачной: едва я выпрямилась, как доска резко качнулась, и я тут же упала в воду. Но после нескольких попыток мне удалось удержать равновесие! Правда, больше пары минут простоять не получилось — мышцы ног дрожали от непривычной нагрузки. «А если я упаду?» — главный страх новичка Вода в озере оказалась теплая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перед первым заплывом я боялась, что буду падать каждые пять минут. На деле оказалось не так страшно. Вода в Шеломенцево была теплая, и даже если оказался в ней — не холодно. Доска сама по себе легкая, при падении не больно, а страховочный шнур не дает сапборду уплыть далеко. После пары неудачных попыток встать страх пропадает — и тогда начинается настоящее удовольствие! Дуэт на одной доске: весело, но сложно Позже к моей тренировке присоединилась подруга. Мы решили попробовать прокатиться вдвоем на одном сапборде. Мы распределили вес равномерно и гребли по очереди. Стоять вместе не рискнули — балансировать было бы невозможно, поэтому передвигались только сидя. Зато потом мы устроили заплыв «на скорость» (который, конечно, больше напоминал медленное дрейфование) и даже прыгнули с доски «бомбочкой» в воду. Вид с воды С озера открывался потрясающий вид на берег: зелень деревьев, палатки нашего кемпинга и островки с камышами. Вода была чистой, и когда я сидела на доске, было видно, как солнечные лучи играют в глубине. Жесткий урок: солнце не прощает беспечности Во время активного отдыха на воде следует использовать водостойкий солнцезащитный крем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Я провела на воде в общей сложности около четырех часов. Казалось, что солнце не такое уж сильное — ветерок обманывал ощущения. Но к вечеру я поняла, что совершила ошибку: открытые плечи, спина и ноги сильно обгорели. Тем, кто собирается кататься на сапборде, советую обязательно наносить водостойкий SPF-крем (не ниже 30, а лучше 50+) или надевать легкую, но закрытую одежду и головной убор. Также стоит взять с собой воду — физическая нагрузка приводит к быстрому обезвоживанию. Итоги Мой первый опыт с сапбордом оказался настолько удачным, что теперь я всерьез задумалась о покупке собственной доски. Это отличный способ не только активно отдохнуть, но и увидеть привычные места с нового ракурса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лето в Челябинской области — это время сплавов, каякинга, вейкбординга и других видов отдыха на местных озерах и реках. Журналист URA.RU неожиданно для себя открыла сапбординг, который превратил семейный пикник на берегу озера Шеломенцево в приключение. Всего один день, одна доска и бескрайняя водная гладь — этого оказалось достаточно, чтобы влюбиться в это занятие. О том, как впервые встать на сап, как научиться держать баланс, и почему даже падения в воду не смогли испортить восторг — в материале URA.RU. Я не планировала вставать на сапборд в тот день. Мы приехали на озеро Шеломенцево в Еткульском районе Челябинской области чтобы просто отдохнуть — пожарить шашлык, позагорать и поплавать. Но судьба распорядилась иначе: на берегу мы случайно встретили друзей семьи, у которых с собой был надувной сап. Идея попробовать прокатиться по воде возникла мгновенно. До этого я никогда не стояла на сапборде, даже близко не подходила к этому виду активного отдыха. Но раз возможность представилась, почему бы не испытать себя? Перед заплывом Виктор, хозяин доски, провел для меня краткий инструктаж. Оказалось, что сап — это не только про баланс, но и про правильную технику гребли. «Если будешь грести неправильно, быстро устанешь», — предупредил он, показывая, как держать весло и делать гребки. Также он объяснил, что на доске можно кататься как сидя, так и стоя, но новичкам лучше начинать с колен. А еще научил меня пристегивать ногу к доске специальной липучкой — страховочным шнуром, чтобы при падении доска не уплывала далеко. Погода благоволила первому заплыву: солнце светило ярко, но не палило, легкий ветерок лишь слегка рябил воду. Озеро было спокойным, почти без волн — идеально для того, чтобы попробовать сапбординг впервые. После того, как я осторожно залезла на доску, в первые секунды казалось, что сейчас окажусь в воде, но постепенно привыкла к покачиваниям. Сначала я гребла сидя — так было проще всего. Доска послушно скользила по воде, и я даже рискнула отплыть подальше от берега. Потом решила встать на колени — для лучшего контроля. А затем пришел черед самого сложного — попытки встать в полный рост. Первая попытка оказалась неудачной: едва я выпрямилась, как доска резко качнулась, и я тут же упала в воду. Но после нескольких попыток мне удалось удержать равновесие! Правда, больше пары минут простоять не получилось — мышцы ног дрожали от непривычной нагрузки. Перед первым заплывом я боялась, что буду падать каждые пять минут. На деле оказалось не так страшно. Вода в Шеломенцево была теплая, и даже если оказался в ней — не холодно. Доска сама по себе легкая, при падении не больно, а страховочный шнур не дает сапборду уплыть далеко. После пары неудачных попыток встать страх пропадает — и тогда начинается настоящее удовольствие! Позже к моей тренировке присоединилась подруга. Мы решили попробовать прокатиться вдвоем на одном сапборде. Мы распределили вес равномерно и гребли по очереди. Стоять вместе не рискнули — балансировать было бы невозможно, поэтому передвигались только сидя. Зато потом мы устроили заплыв «на скорость» (который, конечно, больше напоминал медленное дрейфование) и даже прыгнули с доски «бомбочкой» в воду. С озера открывался потрясающий вид на берег: зелень деревьев, палатки нашего кемпинга и островки с камышами. Вода была чистой, и когда я сидела на доске, было видно, как солнечные лучи играют в глубине. Я провела на воде в общей сложности около четырех часов. Казалось, что солнце не такое уж сильное — ветерок обманывал ощущения. Но к вечеру я поняла, что совершила ошибку: открытые плечи, спина и ноги сильно обгорели. Тем, кто собирается кататься на сапборде, советую обязательно наносить водостойкий SPF-крем (не ниже 30, а лучше 50+) или надевать легкую, но закрытую одежду и головной убор. Также стоит взять с собой воду — физическая нагрузка приводит к быстрому обезвоживанию. Мой первый опыт с сапбордом оказался настолько удачным, что теперь я всерьез задумалась о покупке собственной доски. Это отличный способ не только активно отдохнуть, но и увидеть привычные места с нового ракурса.