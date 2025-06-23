В Миассе Челябинской области завалило мусором колодец центрального водопровода, мусоровозы не могут подъехать, чтобы разобрать завалы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта».
«Из-за залежей мусора колодец не функционирует, вода льётся по городским улицам, перемешиваясь со свалочными отходами. Переулок Гончарный зарастает мусором, ведь подъехать к контейнерам мусоровозы не могут: доступ перекрыт несанкционированными завалами», — уточнили в пресс-службе организации. По данным «Народного фронта», от завалов мусора страдают порядка 200 человек.
Власти Миасса и министерство экологии Челябинской области заявляют, что в появлении несанкционированной свалки виноваты местные жители. По всей видимости, именно им предстоит заниматься уборкой территории. В связи с этим представители Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой обязать администрацию Миасса определить ответственных лиц и обеспечить контроль за устранением свалки.
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