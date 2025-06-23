23 июня 2025

Самую суровую собаку в России продают в Челябинске за 300 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Американский булли считается престижной и дорогой породой (архивное фото)
Американский булли считается престижной и дорогой породой (архивное фото) Фото:

В Челябинске продают щенка американского булли за 300 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.

«Девочка американского булли, 3,5 месяца. Цвет белый крап. Активная, любит играть», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

В описании указано, что животному сделаны необходимые прививки по возрасту, есть ветеринарный паспорт. По словам владельца, собака отличается высокой активностью, преданностью и дружелюбием. Она доброжелательна, проявляет любознательность и смелость, обладает высоким интеллектом и склонна к ласке. Животное легко идет на контакт.

Несмотря на суровый внешний вид, порода американский булли отличается добродушным нравом. Ранее URA.RU назвало самых опасных собак. В перечень вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гульдог, питбульмастиф и северокавказская собака.

Американский булли считается молодой породой
Американский булли считается молодой породой
Фото:

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В Челябинске продают щенка американского булли за 300 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений. «Девочка американского булли, 3,5 месяца. Цвет белый крап. Активная, любит играть», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито». В описании указано, что животному сделаны необходимые прививки по возрасту, есть ветеринарный паспорт. По словам владельца, собака отличается высокой активностью, преданностью и дружелюбием. Она доброжелательна, проявляет любознательность и смелость, обладает высоким интеллектом и склонна к ласке. Животное легко идет на контакт. Несмотря на суровый внешний вид, порода американский булли отличается добродушным нравом. Ранее URA.RU назвало самых опасных собак. В перечень вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гульдог, питбульмастиф и северокавказская собака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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