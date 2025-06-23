В Челябинске продают щенка американского булли за 300 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
«Девочка американского булли, 3,5 месяца. Цвет белый крап. Активная, любит играть», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».
В описании указано, что животному сделаны необходимые прививки по возрасту, есть ветеринарный паспорт. По словам владельца, собака отличается высокой активностью, преданностью и дружелюбием. Она доброжелательна, проявляет любознательность и смелость, обладает высоким интеллектом и склонна к ласке. Животное легко идет на контакт.
Несмотря на суровый внешний вид, порода американский булли отличается добродушным нравом. Ранее URA.RU назвало самых опасных собак. В перечень вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гульдог, питбульмастиф и северокавказская собака.
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