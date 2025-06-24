Челябинским рыбоводам дадут деньги на выращивание товарной рыбы

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В регионе восстановят рыбхозы (архивное фото)
В регионе восстановят рыбхозы (архивное фото) Фото:

Рыбоводам Челябинской области предоставят финансовую помощь для восстановления и развития рыбхозов, а также покупки личинок и молоди. Это поможет увеличить объемы выращивания товарной рыбы, сообщили на семинаре по развитию рыбохозяйственного комплекса Челябинской области «Аквакультура 2025».

«Принято решение возместить до половины затрат на приобретение в 2025 году рыбопосадочного материала — личинки и молоди — сиговых и карповых видов рыб. Субсидии планируется выплатить осенью», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства области Евгений Литвинов.

Кроме того, эксперты минсельхоза зафиксировали полуторакратный рост объемов зарыбления водоемов уже в 2025 году. Руководству рыбхозов предлагают также пользоваться субсидией на создание и модернизацию рыбных комплексов и цехов.

На семинаре отметили, что за 2024 год уровень воды в водоемах региона поднялся на 10-40 сентиметров. За 2025 год водное зеркало в озерах поднялось еще в среднем на 20 сантиметров, в реках и водохранилищах — на 35 сантиметров. Эксперты подчеркнули, что после длительного периода спада подобный рост уровня воды окажется благоприятным для развития рыбных хозяйств.

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Рыбоводам Челябинской области предоставят финансовую помощь для восстановления и развития рыбхозов, а также покупки личинок и молоди. Это поможет увеличить объемы выращивания товарной рыбы, сообщили на семинаре по развитию рыбохозяйственного комплекса Челябинской области «Аквакультура 2025». «Принято решение возместить до половины затрат на приобретение в 2025 году рыбопосадочного материала — личинки и молоди — сиговых и карповых видов рыб. Субсидии планируется выплатить осенью», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства области Евгений Литвинов. Кроме того, эксперты минсельхоза зафиксировали полуторакратный рост объемов зарыбления водоемов уже в 2025 году. Руководству рыбхозов предлагают также пользоваться субсидией на создание и модернизацию рыбных комплексов и цехов. На семинаре отметили, что за 2024 год уровень воды в водоемах региона поднялся на 10-40 сентиметров. За 2025 год водное зеркало в озерах поднялось еще в среднем на 20 сантиметров, в реках и водохранилищах — на 35 сантиметров. Эксперты подчеркнули, что после длительного периода спада подобный рост уровня воды окажется благоприятным для развития рыбных хозяйств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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