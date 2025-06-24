Челябинским рыбоводам дадут деньги на выращивание товарной рыбы

Рыбоводам Челябинской области предоставят финансовую помощь для восстановления и развития рыбхозов, а также покупки личинок и молоди. Это поможет увеличить объемы выращивания товарной рыбы, сообщили на семинаре по развитию рыбохозяйственного комплекса Челябинской области «Аквакультура 2025».
«Принято решение возместить до половины затрат на приобретение в 2025 году рыбопосадочного материала — личинки и молоди — сиговых и карповых видов рыб. Субсидии планируется выплатить осенью», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства области Евгений Литвинов.
Кроме того, эксперты минсельхоза зафиксировали полуторакратный рост объемов зарыбления водоемов уже в 2025 году. Руководству рыбхозов предлагают также пользоваться субсидией на создание и модернизацию рыбных комплексов и цехов.
На семинаре отметили, что за 2024 год уровень воды в водоемах региона поднялся на 10-40 сентиметров. За 2025 год водное зеркало в озерах поднялось еще в среднем на 20 сантиметров, в реках и водохранилищах — на 35 сантиметров. Эксперты подчеркнули, что после длительного периода спада подобный рост уровня воды окажется благоприятным для развития рыбных хозяйств.
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