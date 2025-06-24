В Челябинске мужчина избил школьника, у ребенка сотрясение мозга

В Челябинске во дворе дома 127 б на проспекте Комарова мужчина избил 12-летнего школьника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника разыскивают.
«Заявление зарегистрировано. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Нападение зафиксировала камера Интерсвязи. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Челябинск с огоньком», видно, что группа детей качается на качелях. Внезапно к ним подбегает мужчина и хватает мальчика. Он начинает душить и избивать его. В результате, как сообщает канал, школьник получил сотрясение мозга.
Судя по разговору, мужчине не понравилось, что подросток оскорбил его. Он решил проучить его и напал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!