В Челябинске мужчина избил школьника, у ребенка сотрясение мозга

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Мужчина напал на подростка с кулаками
Мужчина напал на подростка с кулаками Фото:

В Челябинске во дворе дома 127 б на проспекте Комарова мужчина избил 12-летнего школьника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника разыскивают.

«Заявление зарегистрировано. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Нападение зафиксировала камера Интерсвязи. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Челябинск с огоньком», видно, что группа детей качается на качелях. Внезапно к ним подбегает мужчина и хватает мальчика. Он начинает душить и избивать его. В результате, как сообщает канал, школьник получил сотрясение мозга.

Судя по разговору, мужчине не понравилось, что подросток оскорбил его. Он решил проучить его и напал. 

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В Челябинске во дворе дома 127 б на проспекте Комарова мужчина избил 12-летнего школьника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника разыскивают. «Заявление зарегистрировано. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Нападение зафиксировала камера Интерсвязи. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Челябинск с огоньком», видно, что группа детей качается на качелях. Внезапно к ним подбегает мужчина и хватает мальчика. Он начинает душить и избивать его. В результате, как сообщает канал, школьник получил сотрясение мозга. Судя по разговору, мужчине не понравилось, что подросток оскорбил его. Он решил проучить его и напал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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