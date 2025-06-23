Челябинские школьники сразились в прыжках через «резиночку» и игре в «классики»

В Челябинске завершился региональный этап проекта «Вызов Первых». В нем приняли участие 200 детей и педагогов из разных районов области. Ребята стали участниками соревнований, в том числе прыгали через «резиночку» и играли в «классики».
«Проект „Вызов Первых“ формирует культуру здорового образа жизни, объединяет школы, колледжи, вузы и спортивные организации. Этот проект демонстрирует, что спорт — это не только про силу и скорость, но и про честность, уважение, дисциплину», — отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Челябинской области Светлана Буравовая.
В рамках регионального этапа для команд были организованы состязания по ключевым дисциплинам, включая гимнастику, вышибалы, «резиночку» и «классики». Кроме того, участники соревновались в дополнительных видах спорта: бесконтактном регби, мини-футболе, баскетболе 3х3, а также в легкой атлетике.
Мероприятия проводились среди команд, представляющих четыре возрастные категории. В первой лучшими стали школьники из Копейска (команда «Тигры — 42»); во второй — также из этого города («Будущие чемпионы»); в третьей — из Металлургического района Челябинска («Металлурги»); в четвертой — Еткульского района («Еманжелинка»). В специальной категории награды получили воспитанники школы-интерната №31 из Златоуста.
Светлана Буравовая отметила, что воспитать крепкое и здоровое поколение помогает содействие, оказываемое Министерством образования и науки региона, спортивными федерациями, а также образовательными учреждениями и организациями дополнительного образования. Партнёрами проекта «Вызов Первых» стали минобр, федерации баскетбола, регби, легкой атлетики и областная детско-юношеская спортивная школа.
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