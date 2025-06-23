23 июня 2025

В Челябинске водитель Lada сбил школьника на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик передвигался на велосипеде на красный сигнал светофора
Мальчик передвигался на велосипеде на красный сигнал светофора Фото:

В Челябинске водитель Lada Granta сбил мальчика на пешеходном переходе. Школьник переезжал дорогу на велосипеде на красный сигнал светофора, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

«Предварительно, водитель Lada 2001 года рождения совершил наезд на велосипедиста 2010 года рождения. Мальчик переезжал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», — уточнили URA.RU в ГАИ.

Школьник получил травмы. ДТП произошло 23 июня в 21:39 по улице Энгельса. В ведомстве напомнили, что велосипедисты обязаны спешиваться при пересечении пешеходного перехода.

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В Челябинске водитель Lada Granta сбил мальчика на пешеходном переходе. Школьник переезжал дорогу на велосипеде на красный сигнал светофора, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. «Предварительно, водитель Lada 2001 года рождения совершил наезд на велосипедиста 2010 года рождения. Мальчик переезжал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», — уточнили URA.RU в ГАИ. Школьник получил травмы. ДТП произошло 23 июня в 21:39 по улице Энгельса. В ведомстве напомнили, что велосипедисты обязаны спешиваться при пересечении пешеходного перехода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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